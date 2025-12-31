Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte noterlerde işlem yapacak vatandaşlar, çalışma düzenine ilişkin detayları araştırıyor. 31 Aralık 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihlerinde noterlerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, bugün ve yarın noterler açık olacak mı?