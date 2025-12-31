Yeni yıla girilmesine sayılı saatler kala noterlerde işi olanlar, yılbaşı tatili nedeniyle çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 31 Aralık 2025’te noterler açık mı, 1 Ocak 2026’da hizmet verilecek mi?
Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte noterlerde işlem yapacak vatandaşlar, çalışma düzenine ilişkin detayları araştırıyor. 31 Aralık 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihlerinde noterlerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, bugün ve yarın noterler açık olacak mı?
1 31 Aralık 2025 Çarşamba günü noterler açık mı?
31 Aralık Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için bugün noterler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Noterler hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında açık.
2 1 Ocak 2026 Perşembe günü noterler açık mı?
1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak. Noterler, 2 Ocak 2026 Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.