ARA
DOLAR
42,96
0,07%
DOLAR
EURO
50,58
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
5988,60
-0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
11261,52
0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bugün ve yarın noterler açık olacak mı?

Yeni yıla girilmesine sayılı saatler kala noterlerde işi olanlar, yılbaşı tatili nedeniyle çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 31 Aralık 2025’te noterler açık mı, 1 Ocak 2026’da hizmet verilecek mi?


Son Güncellenme:
Bugün ve yarın noterler açık olacak mı?

Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte noterlerde işlem yapacak vatandaşlar, çalışma düzenine ilişkin detayları araştırıyor. 31 Aralık 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihlerinde noterlerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, bugün ve yarın noterler açık olacak mı?

1 31 Aralık 2025 Çarşamba günü noterler açık mı?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü noterler açık mı?

 31 Aralık Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için bugün noterler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Noterler hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında açık.

2 1 Ocak 2026 Perşembe günü noterler açık mı?

1 Ocak 2026 Perşembe günü noterler açık mı?

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak. Noterler, 2 Ocak 2026 Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.
 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL