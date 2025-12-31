Adaya hayran kaldığını dile getiren Nuran Kaya da "Uçaktan iner inmez öyle bir atmosferle karşılaştım ki anlatamam. Sıcak bir bölgeden böyle soğuk bir bölgeye gelmek harikaydı. Herkese burayı tavsiye ederim. Ada kış mevsiminde bambaşka güzel oluyor. Karla birlikte harika bir görüntü var. İlk kez gelmiş biri olarak gerçekten çok mutlu oldum." diye konuştu.