İzmir Bostanlı sahilinde "deniz marulu" alarmı

Körfezdeki asıl kirliliğin nedenin fabrikalardan gelen arıtılmamış su olduğunu belirten Yaşar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina döneminden sonra jeoloji mühendislerine ve doğa bilimcilerine hiçbir şekilde yer vermedi. Asıl kirliliğin nedeni ise özellikle Bornova ilçesinin arkalarından gelen derelerden taşınan ağır kirliliktir. Fabrikalar arıtma yapmıyor. Bu nedenle fabrikalar arıtmalarını çalıştırmalı gerekirse enerjileri sübvanse edilmeli, bakanlıkla görüşülerek çözüm bulunmalı; hatta gerektiğinde derelerin üzerine küçük arıtmalar bile yapılabilir. Önemli olan, denize pırıl pırıl suyun ulaşmasıdır." diye de ekledi.