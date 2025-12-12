İzmir Bostanlı sahilinde "deniz marulu" alarmı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yer alan Bostanlı sahilinde denizin yüzeyi, “deniz marulu” adı verilen yeşil tabakayla örtüldü. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deniz marulunun görülmesi körfezin çok kirli olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.
1 Su yosunları denizin rengini değiştirdi
İzmir Körfezi'nin Bostanlı kıyılarında sabah saatlerinden itibaren deniz yüzeyinde yoğunlaşan yeşil görüntü dikkat çekti. Sahil bandının kıyı kesimlerinde biriken ve deniz marulu olarak adlandırılan su yosunları, denizin rengini değiştirirken kıyıya vuran ve su yüzeyini kaplayan yeşil tabaka, sahil boyunca geniş bir alanda gözlemlendi.
2 Sığ bölgelerde yoğunluk artıyor
Özellikle dalga hareketlerinin az olduğu sığ bölgelerde yoğunluğun arttığı görüldü. Ayrıca havanın güzel olmasını fırsat bilerek Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor yapmaya gelen vatandaşlar, denizdeki renk değişimini fark etti. Öte yandan deniz yüzeyindeki tabakanın kıyı boyunca belirli aralıklarla devam ettiği görüldü.
3 "Bu mevsimde deniz marulunun olmaması gerekirdi"
Deniz marulunun çoğunlukla ekim ve mayıs aylarında görüldüğünü kaydeden Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "2007'de İzmir'de bir katliam yaptılar; derelerin altını betonlamaya başladılar. ‘Etmeyin, eylemeyin, körfezi öldürürsünüz, perişan edersiniz.' dedik ama dinlemediler. Bugün Aralık'ın 12'si ve artık kış mevsimine geldik; bu mevsimde deniz marulu hiç olmaması gerekirken şu anda deniz marulu var." açıklamasında bulundu.
4 "Körfezin çok kirli olduğunun açık bir göstergesi"
2005'ten sonra arıtmanın kesilmesiyle geri dönüş başladığını kaydeden Yaşar, "Bir yıl sonra İzmir'de koku ortaya çıktı. 2012'lerden sonra ise deniz marulu yavaş yavaş patlamaya başladı. Önceleri yalnızca mayıs ve ekim aylarında görülürken zamanla aylar boyunca sürer hale geldi. Bu durum, denizin yeniden doygunluğa erişmeye başladığının göstergesiydi. Geçen yıl büyük bir plankton patlamasıyla olağanüstü bir balık ölümü yaşadık. Bugün Aralık'ın 12'sinde deniz marulunun görülmesi, körfezin çok kirli olduğunun açık bir göstergesidir." dedi.
5 "Asıl kirliliğin nedeni fabrikalardan gelen arıtılmamış su"
Körfezdeki asıl kirliliğin nedenin fabrikalardan gelen arıtılmamış su olduğunu belirten Yaşar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina döneminden sonra jeoloji mühendislerine ve doğa bilimcilerine hiçbir şekilde yer vermedi. Asıl kirliliğin nedeni ise özellikle Bornova ilçesinin arkalarından gelen derelerden taşınan ağır kirliliktir. Fabrikalar arıtma yapmıyor. Bu nedenle fabrikalar arıtmalarını çalıştırmalı gerekirse enerjileri sübvanse edilmeli, bakanlıkla görüşülerek çözüm bulunmalı; hatta gerektiğinde derelerin üzerine küçük arıtmalar bile yapılabilir. Önemli olan, denize pırıl pırıl suyun ulaşmasıdır." diye de ekledi.