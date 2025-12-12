An İstanbul Story: Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal İstanbul'un yeni yüzü oldu

İstanbul’un kozmopolit yapısını, kültürel çeşitliliğini ve çağdaş dinamizmini odağına alan yeni mini dizi An İstanbul Story, GoTürkiye’nin YouTube kanalında yayımlandı. Yapım, 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok’ta toplam 4 milyon 700 bin izlenmeye ulaştı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı 10 bölümlük yapım An Istanbul Story, 2025 Wanderlust Reader Travel Awards’ta okuyucuların oylarıyla “Avrupa’nın En Cazip Şehri” seçilen İstanbul’un büyüsünü, Duru ve Selim’in içten hikâyesi aracılığıyla izleyiciye aktarıyor.
Dizi, İstanbul’u hikâyenin yaşayan bir parçası olarak konumlandırıyor. Aynı projede başrolü paylaşmalarına rağmen uyum sağlamakta zorlanan Duru ve Selim’in ilişkisini merkeze alan yapım, beklenmedik gelişmelerle derinleşen bu bağı şehrin hareketli ritmiyle iç içe işleyerek İstanbul’un çok katmanlı ruhunu izleyiciye yansıtıyor.
Projenin ana cümlesi ise “Unutulmaz hikayeler başka yerde yaşanmaz.”
Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini, Hilal Saral üstlenirken, senaryo ise Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı.
“An İstanbul Story”, İstanbul’un kültürel mirasını, estetik dokusunu ve çok katmanlı şehir yaşamını modern ve dinamik bir anlatımla dünya çapındaki izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.
TGA’nın son yıllarda uygulamaya koyduğu hikâye odaklı dijital içerik yaklaşımı, Türkiye’nin tanıtımında klasik anlatımın ötesine geçilmesine katkı sağlıyor.
GoTürkiye’de daha önce yayımlanan “Antalya Gambit” ve “İstanbul My Love”, fragmanlar ve bölümler dâhil olmak üzere toplam 2,8 milyar görüntülenmeye ulaşmıştı.
Yeni yapım An İstanbul Story ise YouTube, Instagram ve TikTok’ta 16 saat içinde 4 milyon 700 bin görüntülenme elde etti.