An İstanbul Story: Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal İstanbul'un yeni yüzü oldu

Dizi, İstanbul’u hikâyenin yaşayan bir parçası olarak konumlandırıyor. Aynı projede başrolü paylaşmalarına rağmen uyum sağlamakta zorlanan Duru ve Selim’in ilişkisini merkeze alan yapım, beklenmedik gelişmelerle derinleşen bu bağı şehrin hareketli ritmiyle iç içe işleyerek İstanbul’un çok katmanlı ruhunu izleyiciye yansıtıyor.