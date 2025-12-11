1 temettü, 1 bedelli, 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var (11 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ldr Turizm A.Ş. (LIDER) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ldr Turizm A.Ş. (LIDER)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0285204 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0242423 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 55,471 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) ve Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)

% 700 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,13 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)

% 100 Bedelli Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 5,075 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)