  Sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme var (10 Aralık)

Sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme var (10 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan üç hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme var (10 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Bor Şeker A.Ş. (BORSK), Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) ve Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

% 300 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 6,025 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI)

% 367,46575 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 16,44 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)

% 100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,52 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

