Saçını boyamayı bırakınca farklı muamele gördüğünü söylüyor

Business Insider'ın haberine göre Kanadalı Jillian Bowman, pandemi döneminde beyazlayan saçlarını boyamaktan vazgeçmeye karar verdi. Yıllardır pazarlama ve değişim yönetimi alanlarında çalışan Bowman, bu kararın ardından günlük hayatta insanların kendisine karşı çok daha nazik davrandığını fark etti. Ancak iş görüşmelerinde tam tersi bir durumla karşılaşmış.

Insider’da yer alan habere göre Bowman, iş görüşmelerinde işe alım uzmanlarının bir anda neredeyse hiç güncel ve mesleki soru sormamaya başladığını söylüyor. Görüşmeler çoğunlukla çok eski kariyer dönemlerine odaklanmış.

Genç bir işe alım uzmanı, Bowman’a özellikle teknik sorular sormadığını açıkça söylemiş. Gerekçesi ise Bowman’ın kendisine “annesini hatırlatmasıymış"ı, çünkü annesi akıllı telefon kullanmakta zorlanıyordu. Bowman için bu, yaşa dayalı önyargıların açık bir göstergesi.

Arkadaşları ve bazı insan kaynakları yetkilileri, başvurularında saçlarının boyalı olduğu eski fotoğrafları kullanmasını tavsiye etmiş. Bir başka görüşmede ise daha önce “ideal aday” olarak tanımlanmasına rağmen, bir ekip için “fazla olgun” olduğu söylenmiş.

Habere göre Bowman, iş tekliflerinin gelmemesini yalnızca saç rengine ya da yaşına bağlamıyor. Ancak başvurularının büyük bir bölümünde yaş ayrımcılığıyla karşılaştığını vurguluyor. Kendisi, daha genç yöneticilerle çalışmakta hiçbir sorun görmediğini özellikle belirtiyor. Asıl problem ise uzun yıllara dayanan deneyiminin ve dijital dönüşüm konusundaki bilgisinin mülakatlarda neredeyse hiç gündeme gelmemesi.

Bowman için en yıpratıcı düşünce, yalnızca doğal görünümünün kariyerinin önünde bir engel haline gelmiş olabileceği. Ona göre deneyim, uyum sağlama becerisi ve stratejik düşünme yetkinliği, hızlı teknolojik değişim çağında her zamankinden daha değerli olmalı.