Kreşler ve gündüz bakımevleri için yeni yönetmelik: Hangi durumlarda kapatma kararı verilecek?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların güvenliğini, sağlığını ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartların belirlendiğini kaydetti.

"Çocukların güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümleri de getirildi"

Kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirildiğini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirildiğini de ekledi:

"Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile;

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik.

Çocuklarımızın güvenliğini, sağlığını ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik.

Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik.

İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık.

Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik.

Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık.

Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."