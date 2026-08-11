Fiat Ağustos kampanyasını duyurdu: İşte güncel fiyatlar ve ödeme seçenekleri...

Fiat Ağustos ayında farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş ürün gamında avantajlı satın alma koşulları, nakit indirimleri ve cazip finansman olanakları sunmaya devam ediyor.
1 Fiyat ve kredi seçenekleri
FIAT Ağustos ayında hayata geçirdiği kampanya kapsamında farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerinde avantajlı finansman olanakları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Egea ailesinden tamamen elektrikli Grande Panda ve 500e'ye, şehir içi mobilitenin yenilikçi temsilcisi Topolino'ya kadar uzanan ürün gamında avantajlı kredi olanakları, nakit indirimleri ve showroomlara özel fırsatlarla dikkat çekiyor. Egea Sedan 1.6 MT Easy versiyonu ağustos ayına özel 1.384.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Egea Cross DCT Urban versiyonunda ise 200 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı öne çıkıyor.
2 Tamamen elektrikli Grande Panda’da iki farklı alternatif
Ağustos ayı boyunca sınırlı sayıdaki Egea Sedan, ulaşılabilir fiyatı, düşük işletme maliyetleri ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Egea Sedan 1.6 MT Easy versiyonu ağustos ayına özel 1.384.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca dinamik tasarımı ve crossover karakteriyle dikkat çeken Egea Cross DCT Urban versiyonunda 200 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.
FIAT'ın yeni küresel ürün gamının temsilcisi Grande Panda, 115 bin TL nakit indirimiyle 1.494.900 TL'den başlayan fiyatla tercih edilebildiği gibi, 250 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle 1.594.900 TL'den başlayan fiyat avantajıyla satın alınabiliyor. Ayrıca her iki seçenekte de yüzde 2 takas desteği sağlanıyor.
3 İkonik 500e şık tasarımıyla showroomlarda
Çevreci sürüş karakteri ve özgün İtalyan tasarımıyla dikkat çeken 2026 model yılı 500e Giorgio Armani, Ağustos ayı boyunca 2.289.900 TL anahtar teslim fiyatı ile müşterilerle buluşuyor.
4 Pratik şehir içi mobilite: Topolino
Şehir içi ulaşımın yenilikçi temsilcisi Topolino'yu satın almak isteyen kullanıcılar, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim fırsatından yararlanabiliyor.