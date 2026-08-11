Fiat Ağustos kampanyasını duyurdu: İşte güncel fiyatlar ve ödeme seçenekleri...

Ağustos ayı boyunca sınırlı sayıdaki Egea Sedan, ulaşılabilir fiyatı, düşük işletme maliyetleri ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Egea Sedan 1.6 MT Easy versiyonu ağustos ayına özel 1.384.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca dinamik tasarımı ve crossover karakteriyle dikkat çeken Egea Cross DCT Urban versiyonunda 200 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

FIAT'ın yeni küresel ürün gamının temsilcisi Grande Panda, 115 bin TL nakit indirimiyle 1.494.900 TL'den başlayan fiyatla tercih edilebildiği gibi, 250 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle 1.594.900 TL'den başlayan fiyat avantajıyla satın alınabiliyor. Ayrıca her iki seçenekte de yüzde 2 takas desteği sağlanıyor.