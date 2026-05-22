Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? AKOM son tahminleri paylaştı

Kurban Bayramı öncesinde plan yapan vatandaşlar, bayram süresince havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Bayram boyunca yağış bekleniyor mu?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündeminde hava durumu tahminleri yer almaya başladı. Bayram tatili boyunca sıcaklıkların nasıl seyredeceği ve yağış olup olmayacağı merak edilirken, İstanbul için dikkat çeken açıklama AKOMdan geldi. Peki, Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak, bayramda yağmur bekleniyor mu?

Yeni haftada hava nasıl olacak?

AKOM tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta pazartesi günü (25 Mayıs 2026) İstanbul’da hava sıcaklıklarının 19-23 derece arasında seyretmesinin beklendiği, aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.

Arife günü (26 Mayıs 2026) hava durumu nasıl olacak?

Arife günü olan 26 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul’da hava sıcaklığının 12-23 derece arasında seyretmesi, havanın ise parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Arife günü için herhangi bir yağış öngörülmüyor.

Kurban Bayramı 1. günü hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nın ilk günü İstanbul’da hava sıcaklığının 13-25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba günü kent genelinde az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı tahmin edilirken, herhangi bir yağış öngörülmüyor.

Kurban Bayramı ikinci günü hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nın ikinci günü İstanbul’da hava sıcaklığının 14-25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
