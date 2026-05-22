  • Tam 7 yıl sonra ilk kez: Atatürk Barajı'a ziyaretçiler akın etti

Gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda, tahliye kapakları 7 yıl sonra açıldı.

Anadolu Ajansı

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları arasında yer alan, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Şanlıurfa'da inşa edilen Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.

Bölgede kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla barajın tam doluluk oranına yaklaşması üzerine, Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri taşkın riskine karşı kontrollü su tahliyesi başlattı.

Fırat Nehri üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile enerji üretiminde kritik öneme sahip barajın kapakları, daha önce 2004 ve 2019'da açılmıştı.

Bölgede kafe işletmecisi Halil Yılmaz, baraj kapaklarının açılmasının ardından insanların su tahliyesini görmek için bölgeye geldiğini belirtti.
 

