Sosyal medyadan ilham alıyor, yapay zekayla planlıyor: Yeni nesil turist tatilden ne bekliyor?

AKTOB'un aylık geleneksel buluşması, Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, turizm verileri ele alındı, sektörün sorunları değerlendirildi.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, yaptığı konuşmada, turizmi 12 aya yaymanın önemli olduğunu belirterek, sektördeki başarının yüksek sezon doluluklarıyla değil, yıl boyu hareketlilik, istihdam sürekliliği, yerel katkı ve sürdürülebilir büyüme göstergeleriyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel turizmin artık farklı bir aşamaya geçtiğini anlatan Kavaloğlu, yüksek sezon ziyaretçileri çoğunlukla hızlı tüketim, yoğun aktivite ve kısa süreli deneyim ararken, ara sezon misafirlerinin daha çok kültürel, yerel yaşamla temas, gastronomi, doğa, sağlık ve wellness, yavaş seyahat gibi deneyimler arayışında olduğunu vurguladı.

Turistik tatil alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni nesil turist artık yalnızca destinasyon seçmiyor, yaşamak istediği deneyimi seçiyor. Hatta çoğu zaman destinasyon kararı deneyimden sonra geliyor. Sosyal medya paylaşımları, yayınlanan videolar turistin tatil tercihlerini etkiliyor. Sosyal platformlarda yapılan paylaşımlar, pazarlamada çok etkili oluyor. Tatil tercihleri de deneyimlere göre şekilleniyor. Geçmişte turistler önce destinasyonu seçip daha sonra ne yapacaklarına karar verirken, bugün deneyimler seyahat planlamanın üstüne çıkıyor ve destinasyon seçimini yönlendirmeye başlıyor. Eskiden seyahat destinasyondu, bugün seyahat deneyim oluyor."

Turizmde yeni dönemde rekabetin yalnızca destinasyonlar arasında değil, deneyimler arasında yaşandığını bildiren Kavaloğlu, "Yeni nesil gezginler artık tek ürün değil, farklı deneyimleri aynı yolculuk içinde bir araya getiriyor. Antalya'nın gastronomi, spor, sağlık, kültür, golf ve kongre alanlarındaki güçlü çeşitliliği Travel Mixology yaklaşımı açısından önemli avantaj sunuyor. Bu yapı aynı zamanda 12 ay turizm vizyonunu destekleyen güçlü araçlardan biri olabilir." diye konuştu.

Kavaloğlu, yeni nesil bir gezginin önce sosyal medyada karşılaştığı seyahat videosundan ilham aldığını, sonrasında yapay zeka üzerinden araştırma yaptığını ancak paylaşılan deneyimlerden daha çok etkilendiğini söyledi.

Romanya'nın Antalya için çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden Kavaloğlu, çocuklu ailelerin tercihini Antalya'dan yana kullandığını sözlerine ekledi.