Mopaş Marketçilik’ten iki taksitli temettü kararı var

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS), 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Şirket, toplam 150 milyon TL nakit temettü dağıtılmasını ve ödemenin iki eşit taksit halinde yapılmasını planlıyor. Buna göre 1 TL nominal değerli pay için toplam brüt 0,5494504 TL, net 0,4670328 TL temettü ödenmesi öngörülüyor. İlk taksit için nakit kâr payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2026, ödeme tarihi 4 Ağustos 2026; ikinci taksit için hak kullanım tarihi 25 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 29 Eylül 2026 olarak belirlendi. Kar dağıtım teklifinin yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacağı açıklandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 234.031.774-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 190.405.413-TL dönem karı) üzerinden hesaplanan 9.520.271 TL tutarında Birinci Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 224.511.503-TL (Yasal Kayıtlara göre 180.885.142-TL) net dağıtılabilir dönem kârına, 6.527.508-TL dönem içerisinde gerçekleşen bağış tutarının eklenmesi neticesinde oluşan 187.412.650 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının %46,70'i oranında 9.370.632 TL tutarında birinci temettü, 140.629.368 TL tutarında ikinci temettü olarak kar dağıtımı yapılmasına ve 15.000.000,00 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kar dağıtımının iki eşit taksitle 31.07.2026 ve 25.09.2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesine, kar dağıtım neticesinde kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 59.511.503-TL Kârın (Yasal Kayıtlara göre 15.885.142-TL) Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına.