Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? (21 Şubat 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Yağışların ise Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edildi. Ayrıca rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

Bugün (21 Şubat 2026) hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

AYDIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Yarın (22 Şubat 2026) hava durumu nasıl olacak?

22 Şubat Pazar günü yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava hakim olacak. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde kar yağışının görülebileceği tahmin edildi.