Merkez Bankası, ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faiz oranını yeniden belirledi

Merkez Bankası, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedarikine uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 43’e indirdi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Faiz oranı yıllık yüzde 43'e düşürüldü

Bu kapsamda, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43'e düşürüldü. Söz konusu oran 2025 yılı başında yüzde 53,25 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2020 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1475 lira olarak tespit edilmişti.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

