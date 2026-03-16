Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatiline ilişkin detaylar da merak edilmeye başladı. Bu yıl 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek bayram öncesinde tatilin kaç gün olacağı gündemde. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram tatili 9 güne uzatılacak mı? Konuyla ilgili resmi açıklama geldi mi?
1 2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. günü - 20 Mart 2026 Cuma,
Ramazan Bayramı 2. günü - 21 Mart 2026 Cumartesi,
Ramazan Bayramı 3. günü - 22 Mart 2026 Pazar
2 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Arife gününün yarım gün tatil olması nedeniyle mevcut takvime göre Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda 3,5 gün sürecek.
3 Ramazan Bayramı 9 gün olacak mı?
Önceki bazı yıllarda olduğu gibi bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu oldy. 16 Mart 2026 itibarıyla konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 gün olması için hükümet tarafından karar alınması gerekiyor.
4 Arife günü resmi tatil mi?
Bayram tatiline sayılı günler kala arife gününün tatil olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yıl 19 Mart’a denk gelen arife gününde öğleden sonra kamu kurumları ve birçok iş yerinde yarım gün tatil yapacak.