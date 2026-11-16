20 milyon Android kullanıcısının galerisine izinsiz erişti, faturası ağır oldu: Sosyal medya devine rekor ceza

İtalyan Veri Koruma Kurumu, Android kullanıcılarının fotoğraflarına açık rızaları olmaksızın eriştiği gerekçesiyle sosyal medya devi Meta'ya 805 milyon Euro para cezası kesti.

Kurum, Facebook uygulamasındaki bir özellik aracılığıyla yaklaşık 20 milyon akıllı telefon kullanıcısının fotoğraf ve videolarına erişildiğinin kullanıcılara uygun şekilde bildirilmediğini açıkladı.

Meta'ya söz konusu özelliği varsayılan olarak devre dışı bırakması ve kullanıcıların onayını ayrı ayrı alması için 60 gün süre verildi. Bu ceza, bir İtalyan makamının teknoloji şirketine kestiği en büyük para cezaları arasında yer alıyor. Meta'nın bir sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada karara itiraz etmeyi planladıklarını belirtti.

Etkilenen kişi sayısı yüksek

Soruşturma, kullanıcılara telefon galerisindeki fotoğraf ve videoları gönderi önerisi olarak sunan bir özellikle ilgili. İtalyan düzenleyiciye göre Facebook, kullanıcıların fotoğraflarına tek bir uygulama geneli yetkilendirme üzerinden erişim talep etti ancak ön bilgilendirme bildirimi, bunun Facebook'un galerideki fotoğraflara dayanarak öneriler üretmesine de olanak tanıyacağını net bir şekilde ortaya koymadı.

Düzenleyici kurum kararında, "etkilenen kişi sayısının yüksekliğini", özelliğin "uygulamayı güncellemeyenler ve sisteme halihazırda onay vermiş olanlar için devam etmesini" ve "Meta'nın iş birliği yapmamasını" göz önünde bulundurduğunu belirtti.

Meta ise BBC'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düzenleyicinin olayları değerlendirme biçimine, kanunları uygulama yöntemine ve cezanın orantısız seviyesine kesinlikle katılmıyoruz. Bu, insanların Facebook'ta fotoğraf ve video paylaşmasına yardımcı olan anlaşılır bir özelliktir. Bu özellik çalışmadan önce kişilerin cihazlarında izin vermesi gerekir ve bu izni istedikleri zaman ayarlarından değiştirebilirler."