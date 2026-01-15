ARA
Temassız ödemede yeni dönem: Limit yükseltildi

Kredi kartı ve banka kartıyla temassız işlem yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme devreye alındı. Yapılan güncellemeyle temassız ödemelerde uygulanacak limit 2 bin 500 liraya çıkarıldı.


Temassız ödemede yeni dönem: Limit yükseltildi

Kredi kartı veya banka kartından temassız ödeme yapanları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Buna göre, temassız ödeme seçeneğinde limitler 2 bin 500 liraya yükseldi.

Önceden limitler bin 500 lirayla sınırlıydı. Bu gelişmeyle birlikte temassız limitlerinde yüzde 66,66'lık bir artış yaşandı. 

Limitler neden düşük tutuluyor?

Temassız ödeme limitlerinin belirli bir seviyede tutulmasının arkasında güvenlik gerekçeleri bulunuyor. Geçmişte POS cihazlarıyla vatandaşların çanta ve cüzdanlarına yaklaşarak yasa dışı şekilde ödeme alınabildiği örnekler yaşanırken, bu tür suistimallerin önüne geçmek için limitler daha düşük belirlendi.

Temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartı veya banka kartına sahip olan herkes bu yöntemi kullanabiliyor. Temassız ödeme yapmak istemeyenler ise internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden bu özelliği kapatabiliyor.

