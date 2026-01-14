TÜİK verileri açıkladı: Dış ticaret haddinde yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2025 dönemine dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5 arttı.

Yakıtlarda ise yüzde 4,2 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,2 oranında artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi yüzde 9,3 azaldı

İhracat miktar endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3, yakıtlarda yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 2,2 arttı

İthalat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 artarken, yakıtlarda yüzde 8,3 azaldı.

Ham maddelerde (yakıt hariç) ise yüzde 2,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 0,4 arttı

İthalat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4 arttı.

Yakıtlarda yüzde 8,6 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 oranında artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ekim ayında 138,2 iken 2025 Kasım ayında yüzde 3,6 oranında artarak 143,2 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Kasım ayında 155,4 iken 2025 yılı Kasım ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 146,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksinde yüzde 1,2'lik artış

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ekim ayında 128,4 iken 2025 Kasım ayında yüzde 1,2 oranında artarak 129,9 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Kasım ayında 124,7 iken 2025 yılı Kasım ayında yüzde 3,5 oranında artarak 129,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Kasım ayında 92,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Kasım ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,0 puan artarak, 2025 yılı Kasım ayında 92,8 oldu.