Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Vizesiz gidilebilecek ülke sayısına göre hazırlanan Henley Pasaport Endeksi, 199 pasaport ve 227 seyahat destinasyonunu kapsayan 2026 verilerini yayımladı. Endeks, kullanıcılara pasaportların küresel erişim ve hareketlilik imkanlarına ilişkin kapsamlı bir tablo sunuyor.
Peki, en güçlü pasaportlar listesinde ilk sıraları kimle paylaştı? Türkiye kaçıncı sıradan listeye girdi?
1 Listenin ilk sırasında Singapur pasaportu yer aldı
Singapur pasaportu, 227 ülke ve bölgenin 192’sine vizesiz giriş imkanı sunarak listede zirveye yerleşti.
2 İkinciliği 2 ülke paylaştı
188 ülkeye vizesiz giriş imkanı tanıyan Japonya ve Güney Kore listenin ikinci sırasında bulunuyor.
3 Üçüncü sırada yer alan ülkeler hangileri oldu?
Listenin üçüncü sırasında Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsviçre ve İsveç yer aldı.
4 Listenin 4. sırasını 10 ülke paylaştı
Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç 185 ülkeye vizesiz giriş imkanı vererek listenin dördüncü sırasında yer aldı.
5 Beşinci sırada hangi ülkeler yer aldı?
Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri beşinci sırayı paylaştı.
6 Listenin altıncık sırasında yer alan ülkeler
Hırvatistan, Çekya, Estonya, Malta, Yeni Zelanda ve Polonya altıncı sırayı paylaştı.
7 Birleşik Krallık yedinci sırada
Avustralya, Letonya, Lihtenştayn ve Birleşik Krallık 182 ülkeye vizesiz giriş sağlayarak listenin yedinci sırasında kendilerine yer buldu.
8 Sekizinci sırada hangi ülkeler yer aldı?
Listenin sekizinci sırasında Kanada, İzlanda ve Litvanya yer alıyor.
10 10. sırada hangi ülke bulunuyor?
179 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlayan ABD listenin 10. sırasında bulunuyor.