Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Vizesiz gidilebilecek ülke sayısına göre hazırlanan Henley Pasaport Endeksi, 199 pasaport ve 227 seyahat destinasyonunu kapsayan 2026 verilerini yayımladı. Endeks, kullanıcılara pasaportların küresel erişim ve hareketlilik imkanlarına ilişkin kapsamlı bir tablo sunuyor.

Peki, en güçlü pasaportlar listesinde ilk sıraları kimle paylaştı? Türkiye kaçıncı sıradan listeye girdi?