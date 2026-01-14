ARA
  Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısına göre hazırlanan Henley Pasaport Endeksi, 2026 sıralamasını yayımladı. Peki, dünyanın en güçlü pasaportları hangileri oldu, Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı?


Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Vizesiz gidilebilecek ülke sayısına göre hazırlanan Henley Pasaport Endeksi, 199 pasaport ve 227 seyahat destinasyonunu kapsayan 2026 verilerini yayımladı. Endeks, kullanıcılara pasaportların küresel erişim ve hareketlilik imkanlarına ilişkin kapsamlı bir tablo sunuyor.
Peki, en güçlü pasaportlar listesinde ilk sıraları kimle paylaştı? Türkiye kaçıncı sıradan listeye girdi?

Listenin ilk sırasında Singapur pasaportu yer aldı

Listenin ilk sırasında Singapur pasaportu yer aldı

Singapur pasaportu, 227 ülke ve bölgenin 192’sine vizesiz giriş imkanı sunarak listede zirveye yerleşti.

İkinciliği 2 ülke paylaştı

İkinciliği 2 ülke paylaştı

188 ülkeye vizesiz giriş imkanı tanıyan Japonya ve Güney Kore listenin ikinci sırasında bulunuyor.

Üçüncü sırada yer alan ülkeler hangileri oldu?

Üçüncü sırada yer alan ülkeler hangileri oldu?

Listenin üçüncü sırasında Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsviçre ve İsveç yer aldı.

Listenin 4. sırasını 10 ülke paylaştı

Listenin 4. sırasını 10 ülke paylaştı

Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç 185 ülkeye vizesiz giriş imkanı vererek listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Beşinci sırada hangi ülkeler yer aldı?

Beşinci sırada hangi ülkeler yer aldı?

Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri beşinci sırayı paylaştı.

Listenin altıncık sırasında yer alan ülkeler

Listenin altıncık sırasında yer alan ülkeler

Hırvatistan, Çekya, Estonya, Malta, Yeni Zelanda ve Polonya altıncı sırayı paylaştı.

Birleşik Krallık yedinci sırada

Birleşik Krallık yedinci sırada

Avustralya, Letonya, Lihtenştayn ve Birleşik Krallık 182 ülkeye vizesiz giriş sağlayarak listenin yedinci sırasında kendilerine yer buldu.

Sekizinci sırada hangi ülkeler yer aldı?

Sekizinci sırada hangi ülkeler yer aldı?

Listenin sekizinci sırasında Kanada, İzlanda ve Litvanya yer alıyor.

Listenin dokuzuncu sırasında Malezya var

Listenin dokuzuncu sırasında Malezya var

Listenin dokuzuncu sırasında Malezya yer aldı.

10. sırada hangi ülke bulunuyor?

10. sırada hangi ülke bulunuyor?

179 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlayan ABD listenin 10. sırasında bulunuyor.

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, 46 ülkeye vizesiz giriş imkanı tanıyarak listenin 46. sırasında yer aldı.
