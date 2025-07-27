Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve AFAD başta olmak üzere Türkiye'deki çok sayıda kurum ve kuruluştan sipariş alan Nunatak, Almanya'dan Rusya'ya kadar yaklaşık 15 ülkenin ordusu için üretim yapıyor.

"Katar'a serinletici, Norveç'e soğuktan koruyucu kıyafet üretiyoruz"



Nunatak Teknik Tekstil ve Dış Ticaret AŞ Kurucusu Fatma Şahin İşler, AA muhabirine, tekstil üretimindeki 30 yıllık birikimlerini 10 yıl önce önemli bir adım atarak askeri alana taşıdıklarını belirterek, "Yurt içi ve dışında askeriyeye ve orduya iş yapan, çok fazla ürün geliştiren, yerli ve yabancı müşteriler ve Avrupalı ordularla da çalışan, kendi ordumuza da hizmet veren bir firma olduk." dedi.

Çok fazla ürün geliştirdiklerini dile getiren İşler, "AR-GE yapıyoruz ve ürün geliştirirken motivasyonumuz gerçekten kendi ordumuz ve askerimiz. Öncelikle kendi askerimizin en iyisini kullanması için çaba harcıyoruz ama aynı zamanda kendi ordumuz için geliştirdiğimiz ürünleri yabancılara da veriyoruz." diye konuştu.

İşler, farklı iklimlerde kullanılmak üzere geliştirilen ürünlerde uzmanlaştıklarını kaydederek, çok sıcak ülkelerden çok soğuk bölgelere kadar geniş bir yelpazeyi hedeflediklerini söyledi.

Katar'a serinletici, Norveç'e ve İsveç'e soğuktan koruma amaçlı kıyafetler ürettiklerini anlatan İşler, tüm iklim çözümlerini sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Yüksek teknolojik ürünler üretiyoruz"



Fatma Şahin İşler, çok sayıda askeri üniforma yaptıklarını ve çok sayıdaki farklı birliğin üniformalarını ürettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu üniformalar dışında termal içlikler, çadırlar, uyku tulumları, soğuk iklim kıyafetleri, kampetler, ranzalar, depremle alakalı bir sürü ürün yapıyoruz. Arama kurtarma malzemeleri ve ekipmanları ile ilgili çalışmalarımız var ama ana konumuz yüksek teknolojik ürünler üretiyoruz. Sağlam, dayanıklı, askerin sahada kullanırken konforunu maksimuma çıkartıp ihtiyacını azaltacak ve savaşmaya odaklanabilmesini sağlayacak giysiler ve kıyafetler yapıyoruz."

İşler, Türkiye'de başta TSK olmak üzere çok önemli kurum ve kuruluşların tedarikçisi olduklarını kaydederek, yurt dışında Almanya, Norveç, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde distribütörlüklerinin bulunduğunu, birçok ülke ile çalıştıklarını, 15 civarındaki ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.