  • Türkiye beyaza büründü! İşte yurt genelinden kar manzaraları

Kar yağışı Türkiye’nin pek çok noktasında etkisini artırırken, soğuk hava dalgası günlük yaşamı zorlaştırdı. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı. Kapadokya’da balon uçuşları iptal edildi, Adıyaman’da Çat Barajı buz tuttu. Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu birçok noktada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Son Güncellenme:
Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, birçok ilde kar yağışı etkisini artırdı. Megakent İstanbul’da yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ağır taşıtların ve kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkması yasaklandı. 

Kapadokya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilirken, Adıyaman’da Çat Barajı dondu. Kar yağışının etkili olduğu birçok ilde ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yurt genelinden kar manzaraları da objektiflere yansıdı. İşte Türkiye'den kar manzaraları...

1 Kars'ta karın kalınlığı 1 metreyi buldu

Kars'ta karın kalınlığı 1 metreyi buldu

Kars'ta etkisini sürdüren kar yağışının kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.

2 Ulaşımda aksamalar yaşandı

Ulaşımda aksamalar yaşandı

İlin Sarıkamış ilçesinde yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

3 Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 Megakent beyaza büründü

Megakent beyaza büründü

Megakent İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili oldu.

5 Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Kar yağışı nedeniyle kentte ulaşım olumsuz etkilenirken, İstanbul Valiliği ikinci bir duyuruya kadar ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladığını açıkladı.

6 Trafik yoğunluğu yüzde 81 oldu

Trafik yoğunluğu yüzde 81 oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi.

7 Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

8 Ardahan'da kent merkezi karla kaplandı

Ardahan'da kent merkezi karla kaplandı

Yağışla kent merkezi karla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

9 Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Karayolları ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

 

10 Muş'ta kent merkezi beyaza büründü

Muş'ta kent merkezi beyaza büründü

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

11 Araçlar karla kaplandı

Araçlar karla kaplandı

 Kar yağışının ardından araçlar karla kaplandı.

13 Bitlis'te kar yağışı

Bitlis'te kar yağışı

Bitlis'in Hizan ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadı.

16 Hakkari'de de kar yağışı etkili oldu

Hakkari'de de kar yağışı etkili oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı etkili oldu. 

17 Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı

Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı

. Belediye ekipleri, çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

19 Adıyaman'da Çat Barajı dondu

Adıyaman'da Çat Barajı dondu

 Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu.

20 Tekne, alabalık kafesleri ve yüzen adalar da dondu

Tekne, alabalık kafesleri ve yüzen adalar da dondu

Barajdaki tekne, alabalık kafesleri ve yüzen adalar da dondu.

22 Kapadokya'da sıcak hava balon turu yapılamadı

Kapadokya'da sıcak hava balon turu yapılamadı

Kapadokya'da sıcak hava balon turu, sis ve yükseklerde etkili olan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

23 Tur iptal edildi

Tur iptal edildi

Yetkililerin meteorolojik değerlendirmesi neticesi yaklaşık bir saat erteleme verilmesinin ardından yapılan ikinci değerlendirmede tur sis ve rüzgar nedeniyle iptal edildi.
