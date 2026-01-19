Türkiye beyaza büründü! İşte yurt genelinden kar manzaraları

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, birçok ilde kar yağışı etkisini artırdı. Megakent İstanbul’da yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ağır taşıtların ve kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkması yasaklandı.
Kapadokya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilirken, Adıyaman’da Çat Barajı dondu. Kar yağışının etkili olduğu birçok ilde ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yurt genelinden kar manzaraları da objektiflere yansıdı. İşte Türkiye'den kar manzaraları...
1 Kars'ta karın kalınlığı 1 metreyi buldu
Kars'ta etkisini sürdüren kar yağışının kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.
3 Ekiplerin çalışmaları sürüyor
Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
5 Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Kar yağışı nedeniyle kentte ulaşım olumsuz etkilenirken, İstanbul Valiliği ikinci bir duyuruya kadar ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladığını açıkladı.
6 Trafik yoğunluğu yüzde 81 oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi.
8 Ardahan'da kent merkezi karla kaplandı
Yağışla kent merkezi karla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı.
9 Ekiplerin çalışmaları devam ediyor
Karayolları ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.
10 Muş'ta kent merkezi beyaza büründü
Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
17 Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı
. Belediye ekipleri, çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.
19 Adıyaman'da Çat Barajı dondu
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu.
20 Tekne, alabalık kafesleri ve yüzen adalar da dondu
Barajdaki tekne, alabalık kafesleri ve yüzen adalar da dondu.
22 Kapadokya'da sıcak hava balon turu yapılamadı
Kapadokya'da sıcak hava balon turu, sis ve yükseklerde etkili olan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.
23 Tur iptal edildi
Yetkililerin meteorolojik değerlendirmesi neticesi yaklaşık bir saat erteleme verilmesinin ardından yapılan ikinci değerlendirmede tur sis ve rüzgar nedeniyle iptal edildi.