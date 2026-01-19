Türkiye beyaza büründü! İşte yurt genelinden kar manzaraları

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, birçok ilde kar yağışı etkisini artırdı. Megakent İstanbul’da yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ağır taşıtların ve kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkması yasaklandı.

Kapadokya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilirken, Adıyaman’da Çat Barajı dondu. Kar yağışının etkili olduğu birçok ilde ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yurt genelinden kar manzaraları da objektiflere yansıdı. İşte Türkiye'den kar manzaraları...