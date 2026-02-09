Uber ve Getir tarafından yapılan ortak açıklamada, satın alma işleminin ilgili resmi kurum onaylarının alınması ve gerekli koşulların tamamlanmasının ardından sonuçlandırılacağı bildirildi.

Anlaşmayla birlikte Getir ve Trendyol Go’nun Uber çatısı altında faaliyet göstermesi planlanıyor.

İşlemin onaylanmasının ardından Uber’in, Getir ve Trendyol Go’nun farklı yetkinliklerini bir araya getirmesi hedefleniyor. Bu kapsamda tüketicilere sunulan seçeneklerin artırılması, kuryeler için yeni kazanç imkanları oluşturulması ve Türkiye genelindeki işletmelere yönelik talebin desteklenmesi amaçlanıyor.

"Türkiye'de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, şu ifadeleri kullandı:

"Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber'in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mubadala Investment Company Grup CEO Vekili Waleed Al Mokarrab Al Muhairi de "Mubadala, Getir'in Türkiye'de öncü ve lider bir yemek ve ultra hızlı market teslimatı platformu olma yolculuğunda, şirketin destekçisi oldu. Bu işlem, Getir'deki iş modelinin gücünün ve özellikle geçtiğimiz yıl kaydedilen büyük ilerlemenin bir yansımasıdır. Mubadala için son derece cazip bir pazar olan Türkiye'de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz."

"Getir için önemli bir dönüm noktası"

Getir Üst Yöneticisi (CEO) Batuhan Gültakan ise söz konusu anlaşmanın Getir için önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu anlaşma, Getir için önemli bir dönüm noktası ve ekibimizin ülkemizde inşa ettiği güçlü operasyonel modelin ve yarattığı lider markanın bir kanıtıdır. Getir'in öncü ultra hızlı teslimat uzmanlığını Uber'in küresel ekosistemine taşıyacak olmaktan ve tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve tedarikçiler için deneyimi geliştirmeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Mubadala'nın desteğiyle başardıklarımızdan gururluyuz, Uber ailesinin bir parçası olarak büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz."