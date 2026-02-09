2026'nın en iyi 10 "Her Yerden Çalışılabilir" mesleği hangileri?

Seyahat etmeyi sevenler, partnerinin işi nedeniyle taşınmak zorunda olanlar ya da kış aylarını daha sıcak bir ülkede geçirmek isteyenler için “her yerden çalışma” modeli dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Bu çalışma biçimi, çalışanlara ülke ya da saat dilimi fark etmeksizin tam zamanlı uzaktan çalışma imkânı tanıyor.

Uzaktan çalışmada esneklik ve beklentiler



FlexJobs kariyer uzmanı Toni Frana’ya göre bu pozisyonlar, çalışanlara “üst düzey esneklik” sağlıyor. Ancak bu özgürlük, uzaktan çalışma ortamında yüksek kalite ve tutarlılıkta sonuçlar üretebilen kişiler için geçerli oluyor. İşverenler, fiziksel ofis yerine performans ve çıktıyı esas alıyor.

Hangi alanlarda daha yaygın?



27 Ocak’ta yayımlanan FlexJobs raporu, 2025 yılında platformdaki 60 binden fazla şirketin verilerini analiz ederek her yerden çalışma imkânı sunan sektörleri ortaya koydu.

Dijital ve proje tabanlı roller öne çıkıyor



Proje bazlı ve dijital odaklı işler, zaman ve mekân bağımsız çalışmaya daha uygun görülüyor. Yazılım mühendisliği ve veri analistliği gibi roller, eş zamansız çalışma düzenine kolayca uyarlanabiliyor. Bununla birlikte, hesap yöneticisi veya sosyal medya yöneticisi gibi müşteriyle doğrudan temas gerektiren pozisyonlar da farklı ülkelerden yürütülebiliyor.



En fazla her yerden çalışma imkânı sunan pozisyonlar



FlexJobs verileri ve Payscale ortalamalarına göre, her yerden çalışma imkânı en fazla bulunan pozisyonlar ve yıllık ortalama maaşları şöyle sıralanıyor:

