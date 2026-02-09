ARA
2026'nın en iyi 10 "Her Yerden Çalışılabilir" mesleği hangileri?

2026 yılında "her yerden çalışma" modeli, sadece bir trend olmaktan çıkıp profesyonel dünyanın ana ekseni haline geldi. Dijital dönüşümün ve yapay zekanın hızıyla, artık ofise gitmek bir zorunluluk değil, bir tercih.


Seyahat etmeyi sevenler, partnerinin işi nedeniyle taşınmak zorunda olanlar ya da kış aylarını daha sıcak bir ülkede geçirmek isteyenler için “her yerden çalışma” modeli dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Bu çalışma biçimi, çalışanlara ülke ya da saat dilimi fark etmeksizin tam zamanlı uzaktan çalışma imkânı tanıyor.

Uzaktan çalışmada esneklik ve beklentiler

FlexJobs kariyer uzmanı Toni Frana’ya göre bu pozisyonlar, çalışanlara “üst düzey esneklik” sağlıyor. Ancak bu özgürlük, uzaktan çalışma ortamında yüksek kalite ve tutarlılıkta sonuçlar üretebilen kişiler için geçerli oluyor. İşverenler, fiziksel ofis yerine performans ve çıktıyı esas alıyor.

Hangi alanlarda daha yaygın?

27 Ocak’ta yayımlanan FlexJobs raporu, 2025 yılında platformdaki 60 binden fazla şirketin verilerini analiz ederek her yerden çalışma imkânı sunan sektörleri ortaya koydu.

Dijital ve proje tabanlı roller öne çıkıyor

Proje bazlı ve dijital odaklı işler, zaman ve mekân bağımsız çalışmaya daha uygun görülüyor. Yazılım mühendisliği ve veri analistliği gibi roller, eş zamansız çalışma düzenine kolayca uyarlanabiliyor. Bununla birlikte, hesap yöneticisi veya sosyal medya yöneticisi gibi müşteriyle doğrudan temas gerektiren pozisyonlar da farklı ülkelerden yürütülebiliyor.

En fazla her yerden çalışma imkânı sunan pozisyonlar

FlexJobs verileri ve Payscale ortalamalarına göre, her yerden çalışma imkânı en fazla bulunan pozisyonlar ve yıllık ortalama maaşları şöyle sıralanıyor:
 

1 Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisi

97.382 dolar

 

2 Sosyal Medya Yöneticisi

Sosyal Medya Yöneticisi

60.254 dolar

3 Ürün Yöneticisi

Ürün Yöneticisi

100.142 dolar

4 Müşteri Hesap Yöneticisi

Müşteri Hesap Yöneticisi

95.956 dolar

5 Veri Analisti

Veri Analisti

70.011 dolar

6 İçerik Yazarı

İçerik Yazarı

58.371 dolar

7 Yapay Zeka Mühendisi

Yapay Zeka Mühendisi

134.047 dolar

8 Proje Yöneticisi

Proje Yöneticisi

82.878 dolar

9 Satış Geliştirme Temsilcisi

Satış Geliştirme Temsilcisi

51.130 dolar

10 Ürün Tasarımcısı

Ürün Tasarımcısı

95.807 dolar
