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Üsküdar Belediyesi'nde seçimi AK Parti kazandı

Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda, 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde seçimi AK Parti kazandı

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Belediye Meclisi'nde tekrarlanan seçimin 4. tur oylamasında, 42 oydan 23'ünü alan AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi.

Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP/Yeni Parti Grubu CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Gerçekleşen ilk üç turda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle en çok oy alanın başkan vekili seçileceği dördüncü tur oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada, kullanılan 42 oydan 19'unu Çetinkaya, 23'ünü ise Gültekin aldı. CHP/Yeni Parti Grubu'nun 2 oya karşı yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilmiş oldu. Seçimin ardından CHP ve Yeni Parti'li meclis üyeleri, Cumhur İttifakı meclis üyelerine tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik kararına yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini belirterek, İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıklamıştı. Söz konusu tarihte, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili'ni seçmek üzere yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne ertelenmişti.

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