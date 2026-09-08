Çanakkale Boğazı'nın ağzında 290 kilometre karelik bir alan üzerinde yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Türkiye'nin en büyük adası statüsüne sahip.
Coğrafi yapısının yüzde 77'si dağlık alandan oluşan Gökçeada'nın güney sahillerinde Akdeniz iklimi görülürken kuzey sahillerinde ise Marmara'ya özgü iklim görülüyor.
Yılın büyük bölümü rüzgar alan adada sörf faaliyetleri, adadaki Rum köyleri özgün mimarisi, dünyanın yavaş şehirleri arasında bulunması ziyaretçilerinin gözdesi olmuş durumda.
Gökçeada'nın doğal güzellikleri arasında ise Marmaros Şelalesi, Peynir Kayalıkları, Tuz Gölü, Kuzu Limanı dikkat çekiyor.
Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik, "Sporatif faaliyetlerde Gökçeada aslında Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından bir tanesi. Şu an 365 günün 300 günün ciddi manada bir rüzgar esmekte ve bu rüzgar ‘İmbat Rüzgarı' olarak geçmekte. Adalar Denizi'nde Yunanistan'la Türkiye'yi karşılaştığımızda Yunan adalarında bu rüzgar hissedilse de Gökçeada'da bu rüzgar çok daha kaliteli bir şekilde esmekte. Kefaloz plajının arkasında bulunan Tuz Gölü sebebiyle orada herhangi bir yapılaşma olmaması sebebiyle rüzgar çok ciddi bir şekilde ikiye katlanarak esiyor. Bu sebepten dolayı da akıntı güçlü olabilir ama sporcuların en çok sevdiği rüzgar bu bölgede oluşuyor" dedi.
Ali Uğur Çelik, "Gökçeada aslında sadece içerisinde sportif faaliyetleri de bulundurmuyor. Kültür yerleri de bulunduruyor. Gökçeada'nın içerisinde şu an kültürel geziler yapabilir, sportif faaliyetler yapabilirsiniz ve ekstrasında restoranlar, gastronomi konusunda çok fazla gelişmiş durumda. Her geçen gün de bunun üstüne koyarak devam ediyor Gökçeada. Temmuz ve Ağustos aylarında Gökçeada evet yoğun. Haziran ve Eylül aylarında bu sezonun yoğunluğunun devam etmesi için çalışmalar da yapmaktayız, festivaller de yapmaktayız" diye konuştu
Çelik cümlelerine şöyle devam etti: "Gökçeada evet ulaşılması zor bir yer olabilir ama bu gemi seferlerinin artmasıyla, ek seferlerin gelmesiyle veyahut da alternatif limanlarının olmasıyla sadece Çanakkale veyahut da Kapatepe bölgesi değil, Bozcaada'nın açılması veyahut da direkt İstanbul'dan bir seferin olmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda daha ciddi bir turizm destinasyonu haline gelecek. Gökçeada Adalar Denizi'nde Yunan adalarıyla yarışabilecek pozisyona girebilecek."