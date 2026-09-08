Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik, "Sporatif faaliyetlerde Gökçeada aslında Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından bir tanesi. Şu an 365 günün 300 günün ciddi manada bir rüzgar esmekte ve bu rüzgar ‘İmbat Rüzgarı' olarak geçmekte. Adalar Denizi'nde Yunanistan'la Türkiye'yi karşılaştığımızda Yunan adalarında bu rüzgar hissedilse de Gökçeada'da bu rüzgar çok daha kaliteli bir şekilde esmekte. Kefaloz plajının arkasında bulunan Tuz Gölü sebebiyle orada herhangi bir yapılaşma olmaması sebebiyle rüzgar çok ciddi bir şekilde ikiye katlanarak esiyor. Bu sebepten dolayı da akıntı güçlü olabilir ama sporcuların en çok sevdiği rüzgar bu bölgede oluşuyor" dedi.