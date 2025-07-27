Yıllardır döner sektöründe çalıştığını ifade eden Şahin Kahya, "Burada işletmeciyiz, aynı zamanda bu işletmede müdürlük yapıyorum. Daha önceden Adana'da çalışıyordum. İnsan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Turistler ve insanlardan nasıl bir ilgi alabiliriz diye düşündük. Yapay zeka ile dünyaca ünlü isimler sanki bizim işletmemizden döner yiyormuş gibi görseller ürettik. Buradan geçen turistlerin çok fazla ilgisi var. Hem yerli hem de yabancı turistler burada fotoğraf dahi çekiyor. Fotoğrafların altın yapay zeka ile üretildiğine dair bir ibare de bulunuyor. Ama yine de turistler bizlere bunun gerçek olup olmadığını soruyorlar. Bu fotoğrafların bu kadar tutulacağını hiç düşünmemiştik" dedi.