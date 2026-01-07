Yurt dışı siparişlerde yeni dönem: Gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdi

"4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 euroya kadar olan eşyaların gümrük muafiyeti kapsamında Türkiye’ye girişine olanak sağlayan düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu tedbir politikasının yalnızca sınır ötesi e-ticaret platformlarına yönelik olduğu da belirtildi.

Yeni değişiklikler neler?

Tedavi ve sağlık amacıyla, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine dayanılarak kullanılan ilaçlar ile takviye edici gıdaların, değeri 1.500 euroyu aşmamak kaydıyla posta ve hızlı kargo yoluyla muafiyet kapsamında ülkeye getirilmesine ve basitleştirilmiş gümrük işlemlerine tabi tutulmasına izin verildi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacak.

Getirilen ürünün Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesinde yer alması halinde, belirtilen oranlara ilave olarak yüzde 20 maktu vergi uygulanacak.

Düzenlemeyle birlikte, 30 euroya kadar olan eşyaya tanınan vergi muafiyetine ilişkin önceki hüküm tamamen yürürlükten kaldırılmış oldu.

Söz konusu karar, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek olup uygulamadan Ticaret Bakanlığı sorumlu olacağı da belirtildi.

6 Ağustos 2024’te yapılan düzenlemeyle, yurt dışından bireysel alışverişlerde gümrük muafiyeti limiti 150 eurodan 30 euroya indirilmişti.