Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli, kamuda örgütlü sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından taraflar, kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan, 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

Bakan Işıkhan'dan açıklama



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli ile kamuda örgütlü sendikaların başkanları katıldı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ için ayrı ayrı hazırlanan protokol metinlerinin imzalanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında, "Yaklaşık 600 bin kamu işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona geldik ve biraz önce protokolleri imzaladık. İmzaladığımız bu protokollerin önce devletimize, milletimize, kamu işçilerimize hayırlar getirmesini nice Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Sendikalarla yaklaşık 7 aydır müzakereleri başarılı şekilde yönetmeye gayret ettiklerini belirten Işıkhan, bunda da sonuca ulaştıklarını söyledi.

Işıkhan, sosyal diyalog anlayışı doğrultusunda sendikalara kapılarını her zaman açık tuttuklarını vurgulayarak, "Müzakere süreci uzun bir zamana yayılmış durumdaydı. Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Bey'le hem de HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Devlet Bey'le protokolümüzü imzaladık." diye konuştu.

Önlerinde memurlarla yapacakları toplu sözleşme sürecinin olduğunu anımsatan Işıkhan, ağustos ayı sonunda da bu süreci masada başarıyla neticelendireceklerine yürekten inandığını ifade etti.

Liderliği ve çalışmalara verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a da teşekkür etti.

"İki konfederasyon da büyük mücadeleler verdi"



TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da temsil ettikleri toplumun sofrasına bir ekmek fazla koymak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Ağar, şöyle devam etti:

"Tam olmasa da bugünün şartlarında bir yere geldik. Sayın Bakanımızla TÜRK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık. HAK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzalandı. İçeriği aynı, metinler birebir aynı, değişen bir şey yok. Ancak ayrı konfederasyon olmamızdan dolayı böyle yapılması icap ediyordu. Böyle yapıldı. Müzakereyi de birlikte yürüttük, iki konfederasyon da büyük mücadeleler verdi."

Ağar, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Greve gitmeden bu işi böyle bitirdiğimizden dolayı da iyi oldu diye düşünüyoruz. Hem çalışanlara hem çalışma hayatına tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

"Hiçbir zaman masayı terk etmedik"



HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de her zaman sorumluluklarının farkında olduklarını, hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadıklarını ve masayı terk etmediklerini anlattı.

Sadece HAK-İŞ'in değil TÜRK-İŞ'in de 600 bin işçinin sorumluluğunu omuzlarında hissederek bugünlere gelindiğini dile getiren Sert, "Elbette ki 'yüzde 100 memnuniyet olmuştur' diyemeyiz. Beklentiler 'yüzde 100 karşılandı' diyemeyiz. Ama bugünün şartlarında dünyanın ekonomik anlayışı, Türkiye'ye yansıması, Türkiye'deki enflasyon gücünün, alım gücünün ne kadar zayıf olduğu bir dönem çalışanların ne kadar mağduriyet içerisinde yaşadığını hep birlikte görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da protokole ilişkin, "Kamu işçilerimiz için 2025 yılının ilk 6 ayı yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10, dördüncü 6 ay için yüzde 6 olarak zam oranlarında anlaşma sağladık." bilgisini verdi.

Çalışanları enflasyona ezdirmemek ve refahlarını korumak adına önemli iyileştirmeler içeren protokolün kamu işçileri ve çalışma hayatı için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar işçilerimizin haklarının korunarak artırılması için nasıl gayret ettiysek bundan sonrasında da aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Süreç boyunca göstermiş oldukları kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, istişare ve sosyal diyalog zemininde çalışmalarımızı yürüttüğümüz TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜHİS'e teşekkür ediyorum."

2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün detayları belli oldu



TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileriyle ayrı ayrı imzalanan protokole göre, toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin aylık brüt ücretleri 42 bin liraya yükseltildi.

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin lira ve üzerinde olan işçilere ise aylık 1200 lira seyyanen zam verildi.

İşçilerin brüt ücretleri 42 bin lira taban ücrete çekildikten ve taban ücret dışında kalan işçilere ise seyyanen zam yapıldıktan sonra birinci yıl birinci 6 ay için yüzde 24 zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmelerinin birinci yıl ikinci 6 ayı için aylık brüt ücretlere 1500 lira seyyanen zam uygulandı.

Bu seyyanen zam sonrası işçilerin brüt ücretlerine birinci yıl ikinci 6 ay için yüzde 11 zam verildi.

İşçilerin brüt ücretlerine, ikinci yıl birinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yıl ikinci 6 ay için de yüzde 6 zam yapıldı.

2025'in ikinci 6 ayı ve 2026'nın birinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarının, belirlenen ücret zammı oranlarını aşması halinde, aşan kısım, bir sonraki 6 ayın ücret zammı oranına ilave edilecek.

2026'nın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyonun oranının, belirlenen ücret zammı oranını aşması halinde ise ikinci yıl ikinci 6 ayın son günündeki ücrete, takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere eklenecek.

Maktu ödemeler de ücret zamları oranında artırılacak



Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye dışında işçilere ödenen ikramiye gün sayısı, 60 günden az olan iş yerlerinde 60 günü geçmeyecek şekilde toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 20 gün, ikinci yılında ise 60 günü geçmeyecek şekilde 20 gün ikramiye ödemesi yapılacak.

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecek.

1 Mart 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine tabii çalışan işçilere, taban ücret veya seyyanen zam ve birinci yıl birinci 6 ay ücret zammı yapıldıktan sonra oluşan ücretlere önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3,68 oranında zam yapılacak.

1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerinde de yukarıdaki usule uygun olarak enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak aynı usul ve esaslarla zam yapılacak. Bu zam maktu ödemelere de aynen uygulanacak.

Protokolün ekindeki listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar, kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecek.