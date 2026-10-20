Şirketlerde 'unvan enflasyonu' yaşanıyor

İş dünyasında bazı kelimelerin ağırlığı zamanla değişiyor. Bir dönem deneyimin, yetkinliğin ve kurumsal hiyerarşide ilerlemenin göstergesi olan ‘müdür’, ‘direktör’ ve ‘başkan yardımcısı’ gibi unvanlar, bugün kimi organizasyonlarda çok daha kolay verilebiliyor. Görev tanımları genişliyor, unvanlar yükseliyor; ancak maaş, karar yetkisi ve kaynaklar aynı hızla değişmeyebiliyor.

İşte bu durum, insan kaynakları yönetiminin giderek daha fazla tartışılan başlıklarından biri olan unvan enflasyonunu gündeme getiriyor.

Şirketler bir yandan artan yaşam maliyetleri, ücret beklentileri ve yetenek rekabetiyle mücadele ediyor. Diğer yandan çalışanlar yalnızca daha fazla kazanmak değil; gelişmek, yaptıkları işin karşılığını görmek, esnek çalışmak ve kariyerlerinde ilerlemek istiyor. İşverenin bütçesiyle çalışanın beklentisi arasındaki makas açıldığında ise unvan, bazen ‘maliyetsiz bir motivasyon’ aracına dönüşüyor.

Peki, maaşı değişmeyen bir çalışana daha büyük bir unvan vermek gerçekten terfi midir? Yoksa çalışana ilerlediğini hissettirirken daha fazla sorumluluk yüklemenin yeni bir yolu mu?

Terfi mi, psikolojik tatmin mi?

Unvan enflasyonunun, şirketlerin çalışanları elde tutmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğuna dikkat çeken TDC Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. Özlen Çetin Ege, “Nitelikli çalışanları kurumda tutmanın çaresi olarak unvanlar havalarda uçuşuyor” diyor.

Ege’nin tarif ettiği tabloda, ücret artışı talebiyle yönetime gelen çalışana maaşında kayda değer bir değişiklik yapılmadan daha üst bir unvan verilebiliyor. Çalışanın görev ve sorumlulukları artarken maddi karşılığı aynı kalabiliyor. Bir anlamda ‘psikolojik terfi’ ile geçici bir memnuniyet yaratılıyor.

Oysa terfi, yalnızca kartvizitteki kelimenin değişmesi değildir. Yeni unvanın beraberinde karar alma gücü, sorumluluk alanı, gelişim imkanı ve adil bir ücret karşılığı getirmesi beklenir. Bunlar birbirinden ayrıldığında terfi, kariyer basamağından çok ilave bir iş yüküne dönüşebilir.

“Üstelik sorun yalnızca ücretle sınırlı değil. Yönetici unvanı taşıdığı halde ekibi, bütçesi, karar yetkisi ya da gerçek anlamda yönetsel sorumluluğu bulunmayan pozisyonlar çoğaldığında organizasyon şeması da giderek karmaşıklaşıyor” diye anlatan Ege, farklı sektörlerde gözlemledikleri bir departmanda iki yıl önce 10 olan yönetici sayısı bugün 54’e ulaştığını söylüyor. Ancak müdür pozisyonuna getirilen çalışanlar bağlı bir ekibin olmayışı, bu terfinin nedenini sorgulatıyor.

Kalıcı bir bağlılık yaratmıyor

PubMed’de indekslenen ve 2024’te yayımlanan “Dry Promotions and Positive Psychology: Striking a Balance for Employee Well-being” başlıklı çalışma, maaş artışı olmaksızın unvanın yükseltilmesinin bazı çalışanlarda kısa vadeli tatmin yaratabilse de artan stres ve iş - yaşam dengesi sorunlarıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

Bu çalışmaların ortak mesajı açık: Unvanın çalışan açısından taşıdığı sembolik değer, karşılanmayan beklentilerle birleştiğinde tek başına kalıcı bir bağlılık yaratmaya yetmeyebilir.

Gösterişi unvan sorunları çözmüyor

Türkiye’deki tabloyu anlamak için Kariyer.net’in 2026 Beklentiler Araştırması da önemli ipuçları sunuyor.

19-31 Aralık 2025 tarihleri arasında 1.866 çalışan ve 362 işveren temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre çalışanların yüzde 60’ı önümüzdeki altı ay içinde iş değiştirmeyi planlıyor. İş değişikliği düşünenlerin yüzde 51’i için düşük maaş ve yetersiz yan haklar en önemli neden olarak öne çıkıyor.

Araştırmada beklentisinin altında ücret artışı alması durumunda çalışanların yüzde 46’sının yeni iş fırsatlarını araştıracağı, yüzde 17’sinin ise işinde kalmasına rağmen performansının düşebileceği belirtiliyor.

Bu verilerin, çalışan bağlılığının yalnızca unvan ve statü üzerinden yönetilemeyeceğini gösterdiğine vurgu yapan Ege, “Çalışanın ücret beklentisi karşılanmıyorsa, kariyer yolu belirsizse ve yaptığı işin karşılığını göremiyorsa daha gösterişli bir unvan bu sorunları ortadan kaldırmayabilir” diyor.