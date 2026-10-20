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AJet’ten Muğla-Almanya hattında yeni uçuş hamlesi

AJet, 2027 yaz sezonunda Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçelerinden Almanya'nın 5 kentine direkt uçuşlar düzenleyecek.

AJet’ten Muğla-Almanya hattında yeni uçuş hamlesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre AJet, 2027 yaz tarifesi kapsamında Dalaman Havalimanı'ndan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih'e haftada ikişer gün karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a haftada ikişer gün direkt uçuş yapılacak. Dalaman'dan Almanya'ya uçuşlar Nisan 2027'de, Bodrum'dan ise Temmuz 2027'de başlayacak. AJet, iki havalimanından haftada toplam 16 karşılıklı sefer yapacak. Yeni hatlarla Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Göcek gibi turizm merkezlerine ulaşımın kolaylaştırılması ve Türkiye ile Almanya arasındaki turizm hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.

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Ekonomist
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