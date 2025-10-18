2025 EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon ihalesi ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'nün, merkez ve taşra teşkilatında görevli personeli kapsayacak yeni maaş promosyon protokolü için yürüttüğü bankalarla yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı. EGM maaş promosyonu anlaşması için ihale tarihi belli oldu.

EGM MAAŞ PROMOSYON İHALE TARİHİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatını kapsayan yeni maaş promosyon protokolü için ihalenin tarih ve yeri resmen duyuruldu.

Tarih ve Saat: 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14:30'da

Yer: Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu

Canlı Yayın Bilgisi:

İhale süreci, şeffaflık ilkesi gereği Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesaplarından ve Polis Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanacaktır.

Ödeme Şekli:

İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı, ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına tek seferde ve peşin olarak yatırılacaktır.

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu ödemesine ilişkin net bir rakam henüz belirlenmemiştir, zira bu rakam 21 Ekim 2025'te yapılacak ihale sonucunda en yüksek teklifi veren banka ile imzalanacak protokolle netleşecektir.

Ancak, sendikalar ve ilgili birimler tarafından ciddi talepler iletilmiştir:

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın Talebi: Sendika, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme yapılmasını talep etmiştir.

Alternatif Teklif (Faizsiz Kredi): Sendika, promosyon ödemesini tercih etmeyen personellere yönelik olarak 600.000 TL’ye kadar faizsiz kredi} seçeneğinin tanınmasını da önermiştir.

İhale Taban Fiyat Talebi: İhale şartnamesinde, bankaların teklif vereceği başlangıç fiyatının (taban fiyatın) 164.440 TL olarak belirlenmesi yönünde bir talep de iletilmiştir.