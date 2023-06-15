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'8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak' iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. NTV'nin haberine göre belirlenen 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak.

15 Haziran 2023 | 15:54
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'8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak' iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı bu açıklamayla gözler, 19 ilçenin daha il ilan edilip edilmeyeceğine çevrildi. NTV'nin aktardığı habere göre MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Yasası konusunda çalışmayı 14 Mayıs seçimlerinden önce hazırladı ancak seçim yaklaştığı için çalışma rafa kaldırıldı. 

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı.

8 KRİTER VAR

NTV'nin haberinde şu iddialar dile getiriliyor:

  • Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.
  • İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.
  • Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı, Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor.

DÜZENLEME SEÇİM SONRASI İDDİASI

Haberde şu bilgiler de yer alıyor: "AK Partili kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelip takvim oluşturması durumunda çalışma yeniden gündeme getirilecek. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor"

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