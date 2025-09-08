Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyon son durumu nedir? Teklif ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personelinin banka maaş promosyon anlaşmasıyla ilgili güncel gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kamu kurumlarında yapılan yüksek promosyon anlaşmaları, Adalet Bakanlığı personelinin de beklentilerini artırmıştır.

Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyon son durumu nedir?

Adalet Bakanlığı personelinin merakla beklediği maaş promosyon anlaşması henüz sonuçlanmadı. 18 Ağustos'ta yapılması beklenen ihale, bankaların tekliflerinin yetersiz bulunması üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

İhale kapsamında en yüksek teklifi Vakıfbank'ın 90 bin TL ile verdiği ancak bu teklifin Bakanlık tarafından reddedildiği belirtiliyor.

Bakanlık, yeni bir ihale tarihi belirleyecek ve bu duyuru resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

Personelin ve Sendikaların Beklentileri:

Adalet Bakanlığı çalışanları, üç yıl önce alınan 25 bin TL'lik promosyonun, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle 300 bin TL seviyelerine yükseltilmesini talep ediyor. Adalet Sen gibi sendikalar ise Bakanlığa sundukları resmi teklifte şu istekleri sıraladı:

Kişi başına en az 150 bin TL tutarında, peşin ve tek seferde ödeme.

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması.

Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu.

EFT ve havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz devam etmesi.

Düşük faizli veya faizsiz kredi imkanlarının sağlanması.

Ödeme Takvimi:

Promosyon ödemelerinin, anlaşma sağlanması durumunda 1-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz olarak personelin hesabına yatırılması bekleniyor. Ancak bu tarihler, kesin anlaşmanın yapılmasına bağlıdır.