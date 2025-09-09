Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışı çıkış harcının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?
Yurt dışına çıkış harcı, alınan kararla 710 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.
Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu tarihten sonraki 10 gün boyunca yurt dışına çıkanlardan yeni harç tutarı farkı alınmayacak
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?
Yurt dışına çıkış harcı ödemeleri, vatandaşlar için çeşitli kanallar aracılığıyla kolaylaştırılmıştır. Harcı ödemek için kullanabileceğiniz yöntemler şunlardır:
Dijital Vergi Dairesi: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi web sitesi olan dijital.gib.gov.tr adresi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik olarak ödeme yapabilirsiniz.
Anlaşmalı Bankalar: Anlaşmalı bankaların internet ve mobil şubelerinden ödeme imkanı bulunmaktadır.
PTT Şubeleri: PTT şubelerine giderek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vergi Daireleri: Ödemenizi vergi dairelerinden de yapabilirsiniz.
Havalimanları: Havalimanlarında bulunan ödeme noktaları aracılığıyla da harcınızı yatırabilirsiniz.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ GÜN GEÇERLİ?
Yurt dışına seyahat edecek tüm vatandaşlar için, pasaport türü ne olursa olsun (bordo, yeşil vb.) çıkış harcı ödemesi yasal bir zorunluluktur.
Bu vergi, her yolculuk için kişi başı ayrı olarak tahsil edilir.
Bu nedenle, yıl içinde birden fazla yurt dışı seyahati yapacak kişilerin, her çıkışta yeniden ödeme yapması gerekmektedir.