YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Yurt dışına seyahat edecek tüm vatandaşlar için, pasaport türü ne olursa olsun (bordo, yeşil vb.) çıkış harcı ödemesi yasal bir zorunluluktur.

Bu vergi, her yolculuk için kişi başı ayrı olarak tahsil edilir.

Bu nedenle, yıl içinde birden fazla yurt dışı seyahati yapacak kişilerin, her çıkışta yeniden ödeme yapması gerekmektedir.