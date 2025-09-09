Renault Clio yenilendi: Daha büyüdü, daha güçlendi ve hibrit oldu

Yeni Clio, B segmentinde olmasına rağmen daha olgun ve dinamik bir duruş sergiliyor. Eğimli tavan çizgisi, büyük spoyler ve bölünmüş LED stoplar araca sportif bir görünüm katıyor. Ön tarafta, Renault logosunu tekrar eden küçük desenler ve keskin farlar daha agresif bir ifade oluştururken, gizli arka kapı kolları Clio'nun imzası olmaya devam ediyor.