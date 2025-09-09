Renault Clio yenilendi: Daha büyüdü, daha güçlendi ve hibrit oldu

Yeni Clio, B segmentinde olmasına rağmen daha olgun ve dinamik bir duruş sergiliyor. Eğimli tavan çizgisi, büyük spoyler ve bölünmüş LED stoplar araca sportif bir görünüm katıyor. Ön tarafta, Renault logosunu tekrar eden küçük desenler ve keskin farlar daha agresif bir ifade oluştururken, gizli arka kapı kolları Clio'nun imzası olmaya devam ediyor.
Renault, ikonik hatchback modeli Clio'yu 2026 yılı için baştan aşağı yeniledi. Bursa'da üretilen altıncı nesil Clio, önceki versiyonlarına göre daha iddialı bir tasarıma, daha geniş bir iç mekana ve hibrit motor seçeneklerine sahip.
İç Mekan ve Teknoloji
İç mekan, tamamen elektrikli Renault 5'in modern tasarım çizgisinden esinlenerek yeniden şekillendirilmiş. Üst donanım seviyelerinde yer alan 10,1 inçlik çift ekranlı kokpit, dikey tablet ekranın yerini alıyor. Bununla birlikte, temel kontroller için fiziksel düğmeler korunarak kullanışlılıktan ödün verilmemiş.
Arka koltuklardaki diz mesafesi artırılmış ve bagaj hacmi 391 litreye kadar çıkabiliyor. Yükleme eşiğinin 40 mm düşürülmesi, eşyaları yerleştirmeyi kolaylaştırıyor. Ön konsolda iki adet USB-C girişi ve kablosuz şarj ünitesi bulunurken, geleneksel otomatik vites kolu kaldırılarak direksiyon kolonuna taşınmış.
Motor Seçenekleri ve Performans
Yeni Clio'da dizel motorlara veda ediliyor. Artık motor gamının kalbini E-Tech tam hibrit sistemi oluşturuyor. 1.8 litrelik Atkinson çevrimli benzinli motor ve iki elektrik motorunun birleşimiyle toplam 160 beygir güç ve 170 Nm tork üretiliyor. Bu sayede araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 8,3 saniyede ulaşıyor.
Renault, bu sistemle şehir içi sürüşlerin yaklaşık %80'inin elektrikli modda yapılabileceğini belirtiyor. 1.4 kWsa kapasiteli batarya ve tam depo ile toplam menzil 1.000 kilometreyi bulurken, ortalama yakıt tüketimi 3,9 lt/100 km'ye kadar düşüyor.
Daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak, 115 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli TCe motor seçeneği de mevcut. Bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını 10,1 saniyede tamamlıyor ve manuel veya 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabiliyor. Ayrıca, 120 beygirlik LPG'li Eco-G versiyonu da seçenekler arasında yer alacak.
Güvenlik ve Donanım
Yeni Clio, toplam 29 farklı sürüş destek sistemiyle donatılmış. Adaptif hız sabitleyici ve Acil Durum Durdurma Asistanı gibi özelliklerin yanı sıra, sürücüye geri bildirim veren "Safety Score" ve "Safety Coach" gibi yenilikçi sistemler de bulunuyor.
Direksiyon üzerindeki özel bir düğme ile beş farklı sistem aynı anda devre dışı bırakılabiliyor.
Yeni Clio, Evolution, Techno ve Esprit Alpine olmak üzere üç farklı donanım paketiyle 2026 yılında satışa sunulacak. Fiyatlar henüz açıklanmadı. Türkiye'de özellikle LPG'li Eco-G versiyonunun büyük ilgi görmesi bekleniyor.