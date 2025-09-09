Kasım tatili ne zaman? 2025-2026 Yarıyıl ve ikinci ara tatil tarihleri ne zaman?

Okul öncesi ve 1. sınıflar 1 Eylül'de ders başı yaparken diğer sınıflar ise 8 Eylül tarihinde okullarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre tatil tarihleri belli oldu.
KASIM TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim yılında ilk ara tatil Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.