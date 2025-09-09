Kasım tatili ne zaman? 2025-2026 Yarıyıl ve ikinci ara tatil tarihleri ne zaman?

Okul öncesi ve 1. sınıflar 1 Eylül'de ders başı yaparken diğer sınıflar ise 8 Eylül tarihinde okullarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre tatil tarihleri belli oldu.