Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 22.08.2025 tarihli yazısına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğretmenlere verilecek olan hazırlık ödeneği tutarı belirlendi.

2025-2026 ÖĞRETMENLERE ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlerin 2025-2026 eğitim yılı için alacakları hazırlık ödeneği her yıl eylül ayı sonuna kadar yatırılır; bu yıl da ödenek 15 Eylül’den sonra hesaplara geçecek.

2025-2026 ÖĞRETMENLERE EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

8.Toplu Sözleşme ile alınan kararlar doğrultusunda öğretmenlerin eğitim ödeneği yeniden belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5.266 TL'den 6.436 TL'ye yükseltildi. Ayrıca akademik personelin eğitim öğretim ödeneğinde de 1853 TL artış sağlandı.

KİME ÖDENİYOR?

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık amacıyla her sene aldığı eğitim ödeneği, fiilen öğretmenlik yapan aşağıdaki kadrolara ödenir:

İlköğretim ve okul müdürleri

Müdür yardımcıları

Cezaevi okullarında çalışan öğretmenler

Yöneticiler

Eğitim uzmanları ve eğitim uzman yardımcıları

Bu ödenek, öğretmenlerin kırtasiye, eğitim materyali ve diğer ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçlar.

