Skoda'dan otonom ve sürdürülebilir elektrikli konsept: Vision O

Skoda, geleceğe yönelik elektrikli station-vagon otomobil vizyonunu yansıtan yeni konsept aracı Vision O'yu Münih'te sergiledi.


Vision O, markanın müşteri odaklı bakış açısıyla geliştirilen ilk konsept aracı olma özelliğini taşıyor.

Yeni minimalist iç mekanı, konforu ve kullanılabilirliği artıran yenilikçi teknolojileri bir araya getiren Vision O'nun, gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine, akıllı yapay zeka çözümlerine sahip olması öngörülüyor.

 

Ayrıca otomobilinin üretiminde yenilenebilir malzemeler kullanılarak sürdürülebilirliğe öncelik verildi.

 

Yapay zeka destekli otonom sürüş deneyimi

Araçtaki ileri teknolojiler, otomobilin şiddetli yağmur ve azalan görüş gibi zorlu koşullar dışında tüm sürüş görevlerini bağımsız yönetmesine olanak tanıyan otonom sürüş kabiliyeti içeriyor.

 

AI dijital asistan, hem sürücü hem de diğer yolcular için gerçek bir yol arkadaşı gibi çalışırken, Vision O'nun tüm asistan ve konfor özellikleriyle entegrasyonu sayesinde akıllı ve etkileşimli olan "Laura", kullanıcılara seyahat boyunca rehberlik etme özelliği sunuyor.

 

Ayrıca bu donanım, mevcut sürüş durumuna ve yolcuların ruh haline göre rota önerileri de veriyor.

 

Laura, toplantılarda not almak, akşam yemeği planlamak veya çevreyi anlatmak, sürüş sırasında destek seviyesini artırmak gibi günlük görevlerde de yardımcı oluyor.

Marka, Vision O'nun seri üretimine önümüzdeki 10 yıl içinde başlamayı planlıyor.
0
