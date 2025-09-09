Skoda'dan otonom ve sürdürülebilir elektrikli konsept: Vision O

Vision O, markanın müşteri odaklı bakış açısıyla geliştirilen ilk konsept aracı olma özelliğini taşıyor.
Yeni minimalist iç mekanı, konforu ve kullanılabilirliği artıran yenilikçi teknolojileri bir araya getiren Vision O'nun, gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine, akıllı yapay zeka çözümlerine sahip olması öngörülüyor.
Ayrıca otomobilinin üretiminde yenilenebilir malzemeler kullanılarak sürdürülebilirliğe öncelik verildi.
Yapay zeka destekli otonom sürüş deneyimi
Araçtaki ileri teknolojiler, otomobilin şiddetli yağmur ve azalan görüş gibi zorlu koşullar dışında tüm sürüş görevlerini bağımsız yönetmesine olanak tanıyan otonom sürüş kabiliyeti içeriyor.
AI dijital asistan, hem sürücü hem de diğer yolcular için gerçek bir yol arkadaşı gibi çalışırken, Vision O'nun tüm asistan ve konfor özellikleriyle entegrasyonu sayesinde akıllı ve etkileşimli olan "Laura", kullanıcılara seyahat boyunca rehberlik etme özelliği sunuyor.