ARA
Bist 100
5307,99
-0,29%
Bist 100
Dolar/TL
18,9739
0,0307%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3071
-0,2396%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0702
-0,2665%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1158,4
-0,74%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman ve Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülleri için başvurular 15 Mart’ta başlıyor

Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman ve Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülleri için başvurular 15 Mart’ta başlıyor

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması çalışması kapsamında verilen ‘Çizgi Roman’ ve ‘Çocuk Kitabı İllüstrasyonu’ ödülleri için başvurular 15 Mart’ta başlıyor.

14 Mart 2023 | 14:37
0
Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman ve Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülleri için başvurular 15 Mart’ta başlıyor

Aydın Doğan Vakfı, 2019 yılından başlayarak çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretimin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın çalışma alanını genişleterek, ‘Çizgi Roman Ödülü’ ve ‘Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü’ vermeye başladı. 

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle, takdim edilecek ödüllerin duyurusu ve yeni dönem başvuru süreci ertelenmişti. Bu yıl, 2022 yılı içerisinde ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış ‘Çizgi Roman’ ve ‘Çocuk Kitabı İllüstrasyonu’ başvuruları kabul edilecektir. Başvuru süreci sonrasında alanında uzmanlaşmış değerli jüri üyeleri ile birlikte geçtiğimiz son 2 yılın ödül sahipleri belirlenecek.

Yarışmanın başvuru formu ve katılım koşulları detaylarına, Aydın Doğan Vakfı’nın resmi web sitesi (https://www.aydindoganvakfi.org.tr/) üzerinden ulaşılabiliyor.

Başvurular, 1 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1158,54 -0,73%
  • ALTIN ONS 1898,52 -0,79%
  • BIST 100 5321,05 -0,04%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9748 0,0352%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3168 -0,1922%
  • EURO/USD 1,0707 -0,2232%
  • INGILIZ STERLINI 1,21672 -0,1301%
  • JAPON YENI 134,853 1,23%
  • KANADA DOLARI 1,36661 -0,47447%
  • RUS RUBLESI 75,1465 -0,5341%
Günün En Çok Okunanları
Otomobil alacaklar dikkat! İşte 500-600 bin TL arasındaki 28 model
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
İstanbul'dan deprem kaçışı: Sanayici Anadolu'ya yöneldi, 4 il revaçta
GERİ
İLERİ
Otomobil alacaklar dikkat! İşte 500-600 bin TL arasındaki 28 model
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Togg'un satış süreci başlıyor
Türkiye'nin 2 ayda en çok hamsi sattığı 3 ülke
Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu
Suudi devi rekor kar açıkladı, Uluslararası Af Örgütü 'şoke edici' dedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL