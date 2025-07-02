'Çırak gelmiyor ama bu iş de iyi kazandırıyor'

Yemeni ustası Mehmet Baysal, Kilis'te 60 yıl önce öğrenmeye başladığı baba mesleğini, küçük dükkanında sürdürüyor.

Ayakkabı tamiri, yemeni üretimi ve imalatı yapan Baysal, mesleği bir sanat olarak gördüğünü belirterek, "Bu işi sevmesem burada 60 yıl oturmazdım. Sabah saat 07.30'da dükkânı açar, işimi severek yaparım" şeklinde konuştu.

Babasıyla birlikte kundura üretimi yaptıklarını söyleyen Baysal, "Babam imalat yapardı, ben de yanında öğrendim. Vefatından sonra yemeniye ve tamirata yöneldim. Bu dükkanda mesleği severek yapmaya devam ediyorum" dedi.

Gençlerin zanaat işlerine ilgi göstermediğinden yakınan usta, "Çırak gelmiyor. Memur olacağım diyorlar ama bu meslek de iyi kazandırıyor. Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyorum. Daha fazlası da oluyor. Bu işle 4 çocuğumu üniversitede okuttum, hepsini evlendirdim" diye konuştu.

Baysal, geçimini sağladığı mesleğin kendisine ve ailesine çok şey kattığını vurgulayarak, "Allah bu mesleğin yüzü hürmetine her şeyi nasip etti" ifadelerini kullandı.

