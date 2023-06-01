DSİ, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. 16 Mayıs Salı günü sona eren başvuru sürecinin ardından sınavlara katılmaya hak kazanacak adaylar kura yöntemiyle belli olacak.

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yapılan açıklamaya göre, DSİ kura çekilişi 1 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Kura sonuçları ve isim listesinin bugün mesai bitimine kadar https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresinden paylaşılması bekleniyor.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

DSİ işçi alımı kura sonucu sorgulama sayfası

Kura sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayarak asil ve yedek isim listesine ulaşabilirsiniz.

DSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Müdürlüğün resmi internet sayfasından paylaşılan ilanda kura sürecinin ayrıntılarına yer verildi.

İlanda kura süreciyle ilgili şu ifadeler kullanıldı;

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacaktır.

Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır.,

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan

anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir."

Sınav nasıl yapılacak?

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.