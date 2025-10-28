Ehliyet yenileme son gün ne zaman bitiyor? Yenilenmezse cezası ne kadar?

Eski tip ehliyet yenilenmezse ne olur?

Ehliyet yenileme sürecinde belirlenen son tarih olan 31 Ekim 2025 tarihinin geçirilmesi durumunda, sürücüler yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalacaktır.

31 Ekim 2025 tarihinden sonra yenileme işlemi yapıldığında, ücretlendirme yeni tip ehliyet harç bedeli üzerinden yapılacaktır. Bu durum, B sınıfı sürücü belgesi için harç dahil yaklaşık 7.438,60 TL gibi yüksek bir tutarın ödenmesini gerektirecektir.

Bu yüksek maliyetten ve olası yoğunluktan kaçınmak için, yenileme işleminin son tarihi beklemeden tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

Kayıp/Yıpranma Durumunda Yenileme: Eğer eski ehliyetiniz kayıp, yıpranma veya çalınma gibi nedenlerle yenilenecekse, yine 31 Ekim 2025'e kadar sadece 15 TL ödeyerek yeni tip ehliyete geçiş yapma imkânı bulunmaktadır.