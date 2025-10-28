Ehliyet yenileme son gün ne zaman bitiyor? Yenilenmezse cezası ne kadar?

Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi uzatılmış olsa da, henüz bu işlemi gerçekleştirmemiş olan yüz binlerce vatandaş için "Eski tip ehliyet yenileme son gün ne zaman 2025?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşıldığı ve sürenin uzatılmayacağı resmî ağızdan duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih olarak 31 Ekim 2025 tarihini belirlemiştir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağının altını çizerek belirtmiştir.
Hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişinin, 31 Ekim 2025'e kadar yenileme işlemini yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
Eski tip ehliyet yenilenmezse ne olur?
Ehliyet yenileme sürecinde belirlenen son tarih olan 31 Ekim 2025 tarihinin geçirilmesi durumunda, sürücüler yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalacaktır.
31 Ekim 2025 tarihinden sonra yenileme işlemi yapıldığında, ücretlendirme yeni tip ehliyet harç bedeli üzerinden yapılacaktır. Bu durum, B sınıfı sürücü belgesi için harç dahil yaklaşık 7.438,60 TL gibi yüksek bir tutarın ödenmesini gerektirecektir.
Bu yüksek maliyetten ve olası yoğunluktan kaçınmak için, yenileme işleminin son tarihi beklemeden tamamlanması büyük önem taşımaktadır.
Kayıp/Yıpranma Durumunda Yenileme: Eğer eski ehliyetiniz kayıp, yıpranma veya çalınma gibi nedenlerle yenilenecekse, yine 31 Ekim 2025'e kadar sadece 15 TL ödeyerek yeni tip ehliyete geçiş yapma imkânı bulunmaktadır.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ VE GEREKLİ BELGELER (2025)
Eski tip sürücü belgesini yeni tip çipli ehliyetle değiştirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen yenileme ücreti oldukça uygundur:
Eski Ehliyetten Yeniye Geçiş Ücreti:
13 TL Değerli Kâğıt Bedeli
2 TL Vakıf Hizmet Bedeli
Toplam: 15 TL
Yeni Tip Ehliyetini Yenileme, Kayıp veya Çalıntı Durumu Ücreti:
1.420 TL Değerli Kâğıt Bedeli
340 TL Vakıf Hizmet Bedeli
Toplam: 1.760 TL
Ödeme Şekli: Ücretler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlaşmalı bankaları veya doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla ödenebilmektedir.
Yenileme İşlemi İçin Gerekli Belgeler
Ehliyet yenileme başvurusu için hazırlanması gereken belgeler şunlardır:
Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport.
Eski Sürücü Belgesi: Mevcut ehliyetiniz.
Sürücü Sağlık Raporu: Aile hekimi, devlet hastaneleri veya özel sağlık kuruluşlarından alınmış güncel rapor.
Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf.
Adli Sicil Belgesi: e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
Kan Grubu Belgesi: Sağlık kuruluşundan alınabilir veya başvuru sırasında yazılı beyan sunulabilir.
Harç Bedeli Dekontu: Ödeme yapıldıktan sonra alınan makbuzun saklanması gerekmektedir.