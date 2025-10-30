İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025- 2026 İBB burs sonuçları sorgulama sayfası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs başvuruları süreci tamamlandı. İBB burs başvuruları, 23 Eylül ile 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, İstanbul'daki binlerce üniversite öğrencisi için sonuçların açıklanacağı tarih merakla beklenmektedir.
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Şu an itibarıyla İBB burs başvuru sonuçları henüz resmî olarak açıklanmadı.
Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında:
Geçen Yılki Açıklanma Tarihi: Geçtiğimiz yıl (2024), İBB burs sonuçları 31 Aralık tarihinde duyurulmuştu.
Beklenti: Bu yıl da sonuçların Aralık ayının sonlarına doğru açıklanması beklenmektedir.
İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci bursu başvuru sonuçlarının nasıl öğrenileceği ile ilgili platformlar şunlardır:
İBB Genç Üniversiteli Resmi İnternet Sitesi: (https://gencuniversiteli.ibb.istanbul](https://gencuniversiteli.ibb.istanbul)
İstanbul Senin Uygulaması
153 Çözüm Merkezi
İBB BURSU NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrencilere sağlanacak burs (eğitim desteği) miktarları ve detayları şunlardır:
Toplam Destek Miktarı: İBB, bu yıl toplamda 100 bin öğrenciye eğitim desteği sunacaktır.
Burs Ücreti: Her bir öğrenciye sağlanacak maddi katkı miktarı 20.000 TL olarak belirlenmiştir.
Toplam Bütçe: İBB'nin bu yıl sağlayacağı toplam destek miktarı 2 milyar TL olacaktır.
Ödeme Şekli: Ödemelerin, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, iki eşit dönem halinde (genellikle güz ve bahar dönemleri) 10.000 TL + 10.000 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılması beklenmektedir.