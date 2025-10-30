İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025- 2026 İBB burs sonuçları sorgulama sayfası

İBB BURSU NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrencilere sağlanacak burs (eğitim desteği) miktarları ve detayları şunlardır:

Toplam Destek Miktarı: İBB, bu yıl toplamda 100 bin öğrenciye eğitim desteği sunacaktır.

Burs Ücreti: Her bir öğrenciye sağlanacak maddi katkı miktarı 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

Toplam Bütçe: İBB'nin bu yıl sağlayacağı toplam destek miktarı 2 milyar TL olacaktır.

Ödeme Şekli: Ödemelerin, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, iki eşit dönem halinde (genellikle güz ve bahar dönemleri) 10.000 TL + 10.000 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılması beklenmektedir.