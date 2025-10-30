Uydu görüntüsü can sıkıyor: Kaybetmek üzereyiz

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdal Koşun ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İskender Gülle, Burdur Gölü'nün kritik seviyeye geldiğinin altını çizdi.
1 "Uydu görüntülerine göre su alanında yüzde 40 küçülme görüyoruz"
Son 50 yılda gölün su seviyesi yaklaşık 20 metre azaldığını belirten Prof. Dr. Koşun, "Uydu görüntülerine göre su alanında yüzde 40 oranında küçülme görüyoruz" dedi.
2 "Asıl tahribat insan kaynaklı"
İklim krizinin etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Koşun, asıl tahribatın ise insan kaynaklı olduğuna vurgu yaptı.
Prof. Koşun'a göre gölü besleyen derelerin önünün kesilmesi, kontrolsüz sondajlar ve vahşi sulama uygulamaları gölün hızla çekilmesine yol açıyor.
Koşun, "Kontrolsüz sondajlar derhal durdurulmalı, geri arıtma sistemleriyle gölün suyu geri kazandırılmalı. Belediyelerin bu yöndeki projeleri desteklenmeli ve çoğaltılmalı" şeklinde konuştu.
3 "Diğer gölleri de dolaylı olarak etkiliyor"
Burdur, Yarışlı ve Salda Gölleri'nin jeolojik olarak birbirine bağlı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erdal Koşun, "Bu göller aynı tektonik kompleksin parçaları. Burdur Gölü'ndeki tahribat, bölgedeki diğer gölleri de dolaylı olarak etkiliyor" şeklinde konuştu.
4 "Türkiye'nin sıcak noktalarından biri"
Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İskender Gülle de Burdur Gölü'nün Türkiye'nin sıcak noktalarından biri olduğuna vurgu yaptı.
Gülle, "Sadece Burdur değil, Beyşehir ve Eğirdir gölleri de benzer durumları yaşıyor. Tüm su kaynaklarımız, yüzey ve yer altı suları dahil hem iklim değişikliğinden hem de insanın yoğun kullanım alışkanlıklarından etkileniyor" diye konuştu.
5 "Hacminin neredeyse yarısını kaybetti"
Prof. Dr. Gülle, geçmişte bölgedeki birçok sulak alanın tarım amacıyla bilinçli olarak kurutulduğunu, 2000'li yıllardan sonra ise iklim değişikliği ve aşırı su kullanımı nedeniyle bu alanların kendiliğinden yok olmaya başladığını belirterek, "Burdur Gölü, 50 yıl öncesine göre hacminin ve alanının neredeyse yarısını kaybetti. Geride kalanlar bile artık risk altında. Ancak hala bir gölümüz var; bu bizim için hem umut hem de sorumluluk. Artık üzülmek değil, harekete geçmek zamanı" ifadelerini kullandı.
6 Göllerin kurtulabilmesine dikkat çekti
Burdur Gölü'nün geleceğinin hem doğal süreçlere hem de insan eliyle alınacak önlemlere bağlı olduğunun altını çizen Gülle, gölün geleceğinin doğa ve insanlığın elinde olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. İskender Gülle, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir su kullanımı ve yerel yönetimlerin aktif projeleriyle göllerin kurtarılabileceğini vurguladı.