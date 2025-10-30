ARA
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli, yılın ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladı. Peki Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor? MEB 2025- 2026 Kasım ara tatil takvimi


2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk önemli dinlenme dönemi olan 1. ara tatil için eğitimciler, öğrenciler ve velilerde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 9 günlük bu tatilin başlamasına sayılı günler kaldı.

 

ARA TATİL 2025 NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmî takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının merakla beklenen Birinci Dönem Ara Tatili şu şekilde planlanmıştır:

Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma (5 günlük resmî ara tatil süresi)

Öğrenciler, bu 5 günlük resmî tatil süresine, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) eklenmesiyle birlikte, toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme ve sosyal aktivite fırsatı elde etmiş olacaklar.

SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının Sömestr (Yarıyıl Tatili) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kesinleştirildi:

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

Öğrenciler, bu tarihler arasında yaklaşık 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girmiş olacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının İkinci Dönem Ara Tatili tarihleri MEB takvimine göre belirlenmiştir:

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Bu tatil, hafta sonları ile birleştiğinde öğrencilere toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı sunacaktır.
