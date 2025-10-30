Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor? MEB 2025- 2026 Kasım ara tatil takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk önemli dinlenme dönemi olan 1. ara tatil için eğitimciler, öğrenciler ve velilerde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 9 günlük bu tatilin başlamasına sayılı günler kaldı.
ARA TATİL 2025 NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmî takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının merakla beklenen Birinci Dönem Ara Tatili şu şekilde planlanmıştır:
Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi
Bitiş: 14 Kasım 2025 Cuma (5 günlük resmî ara tatil süresi)
Öğrenciler, bu 5 günlük resmî tatil süresine, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) eklenmesiyle birlikte, toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme ve sosyal aktivite fırsatı elde etmiş olacaklar.
SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılının Sömestr (Yarıyıl Tatili) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kesinleştirildi:
Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma
Öğrenciler, bu tarihler arasında yaklaşık 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girmiş olacaklar.