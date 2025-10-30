Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) Ekim 2025 dönemi enflasyon verilerini açıklamasına kısa bir süre kala, ekonomistler ve piyasa uzmanları, açıklanacak rakamların hem ekonomik görünüm hem de Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor.
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ve saat kesinleşmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim 2025 dönemi enflasyon verileri:
Tarih: 3 Kasım 2025 Pazartesi
Saat: 10:00
Bu veriler, hem ekonomik analizler hem de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ekim 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, ekonomistler ve piyasa uzmanlarının enflasyon beklentilerinde genel bir yükseliş olduğunu göstermektedir:
|Dönem
|Bir Önceki Anket Dönemi (%)
|Bu Anket Dönemi (%)
|Değişim Yönü
|Cari Yıl Sonu (2025) TÜFE Beklentisi
|29,86
|31,77
|Yükseliş
|12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi
|22,25
|23,26
|Yükseliş
|24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi
|16,78
|17,36
|Yükseliş