Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

2025 Eylül ayı verileri nasıldı?

TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık olarak ise yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.