  Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim 2025 dönemi enflasyon rakamlarını açıklamasına kısa bir süre kala, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile piyasanın beklentileri netleşti. Peki Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?


Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) Ekim 2025 dönemi enflasyon verilerini açıklamasına kısa bir süre kala, ekonomistler ve piyasa uzmanları, açıklanacak rakamların hem ekonomik görünüm hem de Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor. 

 

 

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ve saat kesinleşmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim 2025 dönemi enflasyon verileri:

Tarih: 3 Kasım 2025 Pazartesi

Saat: 10:00

Bu veriler, hem ekonomik analizler hem de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ekim 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, ekonomistler ve piyasa uzmanlarının enflasyon beklentilerinde genel bir yükseliş olduğunu göstermektedir:

DönemBir Önceki Anket Dönemi (%)Bu Anket Dönemi (%)Değişim Yönü
Cari Yıl Sonu (2025) TÜFE Beklentisi29,8631,77Yükseliş
12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi22,2523,26Yükseliş
24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi16,7817,36Yükseliş

 

2025 Eylül ayı verileri nasıldı?

TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık olarak ise yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.
