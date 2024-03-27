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  • ING Bank emekli promosyonu 2024 ne kadar? ING Türkiye, emekli promosyon tutarını artırdı

ING Bank emekli promosyonu 2024 ne kadar? ING Türkiye, emekli promosyon tutarını artırdı

Emekli maaşını 28 Mart - 30 Nisan arasında 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren mevcut ve yeni müşteriler 12 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyonundan yararlanabiliyor.

27 Mart 2024 | 17:01
Son Güncellenme: 27 Mart 2024 | 17:28
ING Bank emekli promosyonu 2024 ne kadar? ING Türkiye, emekli promosyon tutarını artırdı

ING Türkiye, emeklilere yönelik koşulsuz nakit promosyon tutarını artırdı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, emekliler için 15 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 12 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor.

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin liraya varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Emekli maaşını 28 Mart - 30 Nisan arasında 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren mevcut ve yeni müşteriler 12 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyonundan yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 10 bin liraya kadar ise 5 bin lira TL, 10 bin - 15 bin lira arası ise 8 bin lira, 15 bin - 20 bin lira arası ise 10 bin lira, 20 bin lira ve üzeri ise 12 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 28 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 lira, toplamda da en fazla 3 bin lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

ING Türkiye emekli maaş müşterileri, dijitalden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerine ve ilk kez alacakları ING Kredi Kartı'na da 1 yıl boyunca ücret ödemiyor.

İhtiyaç kredilerinden avantajlı faiz oranlarıyla yararlanabilen kullanıcılar, 3 ay boyunca "Turuncu Ekstra Plus" avantajlarından puan toplama koşulu olmadan faydalanabiliyor.

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