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Kabine bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplanısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.

09 Eylül 2024 | 08:59
Son Güncellenme: 09 Eylül 2024 | 08:59
Kabine bugün toplanacak

Kabine Toplantısının ana gündemi terörle mücadele olacak. NTV'de yer alan habere göre toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar ve bu operasyonların sahadaki yansımalarına ilişkin istihbari bilgilerin konuşulması bekleniyor.

Kabine'de 2025-2027 yıllarını kapsayacak son Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar da ele alınacak.

Dış politikada ise gündem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi ve sonrasındaki gelişmeler masaya yatırılacak.

 

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