Kira artış oranı Temmuz ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama detayları

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı saatler kala, Temmuz 2025 kira artış oranı merakla bekleniyor. Kira kontratı temmuz ayında sona erecek olan konut ve iş yeri kiracıları, yeni zam oranının ne zaman belli olacağını ve kira hesaplamalarını nasıl yapacaklarını gündeme taşıyor.

TEMMUZ 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'deki milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiren Temmuz 2025 kira artış oranı, yarın (3 Temmuz 2025 Perşembe) netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak ve bu veriler, kira artış oranını belirleyecek temel kriter olacak.

Bilindiği üzere, kira artış oranı hesaplamaları Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre yapılıyor. Mayıs 2025'te TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 45,80 olarak açıklanmış ve bu oran, Haziran 2025 kira zammı için yasal üst sınır olarak uygulanmıştı.

Temmuz ayı için henüz resmi bir oran açıklanmamış olsa da, TÜİK'in yarınki duyurusuyla birlikte hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanabilecek en yüksek artış oranı belirlenmiş olacak. Kiracılar ve ev sahipleri, yeni kira bedellerini hesaplamak için bu kritik açıklamayı bekliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Temmuz 2025 kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor.

1 Temmuz 2024'te sona eren yüzde 25'lik kira artış sınırı uygulaması sonrasında, kira zamları tamamen TÜFE'ye endeksli hale geldi.

Hesaplama, oldukça basit bir formülle yapılıyor. Örneğin, Haziran 2025 enflasyon verileriyle belirlenecek olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 45,80 olursa, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için artış şu şekilde hesaplanır:

Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL

TÜFE'nin 12 Aylık Ortalaması: %45,80

Artış Miktarı Hesaplaması: 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL

İş Yeri Kiraları ve Yasal Sınırlar

İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanır. Ancak, kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE'yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabilir.

Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilirler. Ancak, yasal olarak belirlenen TÜFE oranının üzerinde bir artış talep etmek geçersiz sayılır. Bu durum, hem kiracıları hem de ev sahiplerini yasal sınırlar içinde tutarak adil bir kira artışı sağlamayı hedefler.